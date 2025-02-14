壽險公會公布1月壽險保費收入「一好二壞」

壽險公會14日公布，2025年1月壽險保費收入（加計負債）合計為2,111億元，年減3%；其中新契約保費收入合計899億元，較去年同期增加35%，續年度保費合計1,211億元，年減19.8%，呈「一好二壞」。

就新契約保費而言，壽險602億元占新契約保費的67%，年增19.5%；傷害險11億元占新契約保費的1.2%；健康險29億元占新契約保費的3.2%，年減34.3%；年金險256億元占新契約保費的28.5%，年增142.6%。

壽險公會分析，傳統型壽險新契約保費474億元，年增10.3%，與美國聯準會2024年9月啟動降息循環，壽險公司預期資金將回流美元保單，持續調升美元利變型保單的宣告利率，帶動傳統型保險商品銷售，及部分會員公司考量分紅保單可增加期繳型保費收入，為利逐步接軌新清償能力標準，持續推動分紅保單有關。

另外，傳統型年金險新契約保費5.8億元，年減13.4%，主要是部分壽險公司配合逐步接軌國財務報導準則第17號保險合約（IFRS17），變更傳統型年金商品銷售策略（如：躉繳轉期繳）；由於傳統型年金險基期較低，今年1月傳統型壽險新契約保費增加，大於傳統型年金險新契約保費減少，1月整體傳統型保險商品新契約保費520億元，年增5.6%。

投資型保險商品部分，投資型壽險新契約保費128億元，年增72.9%；投資型年金險新契約保費250億元，年增153.3%；主要受惠於國內外股市維持多頭走勢，民眾對於投資市場持樂觀態度，連帶提升投資型保單銷售動能有關，1月整體投資型保險商品新契約保費378.9億元，年增118.8%。

以各個通路業績來看，新契約保費裡，壽險公司本身行銷體系398億元占44.31%；銀行保經代361億元占40.19%；傳統保經代139.43億元、占15.5%。

壽險公會指出，依國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。