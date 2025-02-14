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1月人民幣存款餘額連2降 續創逾11年低點

中央社／ 台北14日電
人民幣。 中通社
人民幣。 中通社

央行今天公布1月底國銀人民幣存款餘額為人民幣1143.36億元，月減47.62億元，連續2個月下滑。央行說明，中國經濟相對差，且相比之下，美元利率仍處高檔，人民幣相對失色，也讓人民幣存款餘額續創102年10月以來新低。

央行今天公布今年1月底國銀人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額831.22億元，月減47.71億元；國際金融業務分行（OBU）小幅月增0.09億元，來到312.14億元，國銀人民幣存款餘額合計1143.36億元。

央行官員指出，DBU減少原因主要有3個，一是有法人客戶支付三角貿易貨款，加上有法人把人民幣存放國外銀行，此外，人民幣存款小幅減少的法人家數多，帶動DBU月減47.62億元，另因有法人把歐元轉為人民幣定存，帶動OBU小幅月增。

根據央行提供銀行最新人民幣專案牌告利率，若滿足特定條件，1個月期以兆豐銀的0.6%最佳，3個月期是高雄銀的1.6%，6個月期也是高雄銀的1.7%，1年期是陽信銀行的1.65%。

雖然美國聯準會（Fed）去年開始降息，但美元利率仍處高檔，央行官員解釋，業界因為貨品貿易關係，基本上對人民幣仍有一定需求，但是中國經濟蒙塵，人民幣匯、利率相形失色，投資上確實美元更有吸引力，觀察近年人民幣餘額持續緩步下降。

人民幣 央行

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