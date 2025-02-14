快訊

施工未申報…新光三越氣爆釀4死 專家揭業界內幕

把握明好天氣！周日冷氣團來襲再轉冷 最凍時間點曝

花旗銀行董事會通過張聖心接董事長 馮淑儀任總經理

中央社／ 台北14日電
張聖心。圖/花旗（台灣）銀行提供
張聖心。圖/花旗（台灣）銀行提供

花旗（台灣）銀行今天舉行董事會，通過由花旗（台灣）銀行總經理張聖心接替日前宣布退休的安孚達出任董事長；同時，台灣金融市場事業群負責人馮淑儀將接任花旗（台灣）銀行總經理，人事案將呈報主管機關核准。

花旗（台灣）銀行表示，張聖心及馮淑儀的新人事案預計於4月1日生效。

花旗（台灣）銀行指出，馮淑儀於1998年加入花旗集團，曾任花旗環球證券總經理，帶領團隊成長，並於2022年起擔任花旗（台灣）銀行金融市場事業群負責人，為花旗（台灣）銀行制定並執行花旗集團產品策略，建立強健的風險管理紀律和文化。

花旗（台灣）銀行董事長安孚達（Aftab Ahmed）透過新聞稿表示，在張聖心和馮淑儀的領導下，花旗台灣具備絕佳優勢，將再造花旗業務新高峰，花旗將繼續與客戶密切合作，協助在台灣和全球發展業務。

張聖心則指出，花旗憑藉在全球90多個市場的跨國網絡優勢、服務遍及180多個市場，透過創新產品，過去60年來持續為台灣企業提供跨境金融解決方案，協助台灣企業走向國際，同時吸引外資進入台灣。

花旗（台灣）銀行表示，自2020年來，花旗透過全球股票與債券資本市場，為台灣企業募集逾250億美元資金，花旗將持續深耕台灣，運用全球資源與專業，為企業提供更多元的金融服務。

股票 花旗 董事長

延伸閱讀

台積電雜音不斷！高盛、花旗聚焦六大議題 仍喊「買進」

傳美出手分拆英特爾晶片事業 由台積電參與營運 ADR再跌2.2%

鴻海元月營收高於外資預期 目標價上看260元

張聖心接任花旗台灣董事長 人事案4月1日生效

相關新聞

台中新光三越爆炸傷亡 專家：身分不同意外責任險理賠有異

台中新光三越發生氣爆案，造成多人傷亡；保險法權威、北宇管理顧問公司總經理劉北元表示，從法律上分析，如果氣爆是因為12樓美...

台幣匯率恐測試34至35？ 彭博：台灣保單銷售旺 台幣貶值疑慮加劇

彭博資訊今（14）日報導，台灣的保單銷售大增，對資本加速外流構成威脅，可能拖累台幣貶至全球金融危機期間的水準。

台中新光三越氣爆事故 凱基人壽啟動保戶關懷服務措施

2月13日近中午時，台中新光三越百貨公司高樓層發生氣爆事故，造成多人傷亡，凱基金（2883）旗下凱基人壽秉持關懷保戶、提...

壽險公會號召業者對ESCO產業進行百億投資

壽險公會今日指出，為配合國家發展計畫深度節能，已在昨日召開臨時理監事會議，初步評估就壽險業參與ESCO（能源技術服務）產...

康和證券勇奪玉山獎全國首獎 董座鄭大宇獲副總統接見表揚

康和證券（6016）勇奪第21屆國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎，亦為全國首獎成立15年來，首家獲此殊榮之非金控券商，董...

豐存股四成投資人選擇「股利再投入」 一鍵服務 存股族創造利滾利

股利再投資策略受喜愛，永豐金證券「豐存股」推出台美雙市場「股利再投入」功能，半年來快速吸引台股存股族近40%的客戶運用，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。