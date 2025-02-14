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元富證券深耕權證有成 獲四項殊榮肯定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券深耕權證有成，獲四項殊榮肯定，(右起)元富證券投資本部資深副總經理瞿玉娟、新金融商品部協理章冠頤。(元富證券/提供)
元富證券深耕權證有成，獲四項殊榮肯定，(右起)元富證券投資本部資深副總經理瞿玉娟、新金融商品部協理章冠頤。(元富證券/提供)

台灣證券交易所2024年度權證發行人獎勵活動頒獎典禮於14日舉行，新光金控（2888）旗下元富證券共獲四項殊榮，包括「權值成長獎第二名」、「權值衝刺獎第三名」、「權數效率獎第五名」，以及「權值卓越獎第五名」。顯現元富證券深耕權證業務有成，獲獎不僅肯定元富證券在權證發行及市場活絡貢獻，更展現元富團隊深耕市場的優異成績，深獲投資人青睞與信賴。

近年，元富證券以專業權證規劃能力，選取題材，搭配行情規劃、洞悉產業動態，提升發行效率。元富證券為提升權證規模以服務廣大投資人，較過往投入更多資源於權證市場，發行檔數成長56%，流通在外檔數已突破4,000檔，發行市占超過10%，積極擴大符合市場交易需求標的，涵蓋範圍包含交易熱絡個股、ETF及指數，讓投資人無論是利用加權指數權證避險，或是看好熱門的AI族群類股、高股息、陸股及債券等題材ETF，都能在元富權證找到適合的標的與相關條件。

元富證券在主管機關的權證發行人評等皆為前五名的A級券商，深具市場口碑與肯定。不僅彰顯元富權證努力提升標的範圍與權證條件的豐富性，創造充足的流動性與優良的造市品質，提供給市場投資大眾兼具廣度與深度的投資選擇，造市隱含波動度的穩定性更是元富權證保障投資人權益的重要承諾。元富權證無論是成交量與流通在外數量皆快速增長，市占率不斷攀升，名列前茅，逐步彰顯元富是權證投資的好選擇。

2025年市場將面臨更多挑戰，AI新創公司對全球科技產業的衝擊、關稅貿易戰、美國聯準會(FED)利率政策及全球地緣政治的變化，都將以牽一髮而動全身的方式影響台灣股市。綜合各項因素，建議投資人可善用權證損失有限而獲利無窮的特性，進可攻、退可守，做好風險控管，今年正是以權證商品做為投資工具的良好時機。元富證券致力於提供權證客戶全方位的投資服務，展望未來，元富權證將更加積極擴大權證經營規模，因應市場變化，提供符合投資人需求的權證條件，讓投資人掌握市場脈動與先機。

元富 權證

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