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壽險公會：壽險公司將評估資金投入ESCO節能計畫專案 目標為百億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為配合國家發展計畫的深度節能，壽險公會繼日前邀請ESCO產業業者就能源技術服務內容、碳排管理相關資訊與壽險業者分享並進行交流，並於13日召開臨時理、監事會議。

壽險公會指出，在13日的會議中向各會員公司經營高層主管說明國家發展計畫的深度節能政策，及ESCO產業服務內容，鼓勵全體會員公司共同參與節能計畫專案，並獲各會員公司迴響認同ESCO產業有助於能源管理節約成本，亦表示深度節能是公司經營治理的未來趨勢，壽險業者將配合國家政策率先投入自身節能之改善規劃；並表示若有相關案源，皆有意願積極參與評估資金投入有ESCO產業參與的節能計畫專案之可行性。

經會議討論，壽險公會初步評估，就壽險業參與ESCO產業節能的資金規模擬以100億元為規劃目標，並建議可分階段進行，於初始階段與ESCO產業建立相互學習模式後，再共同逐步修正朝向更符實際及可行之合作模式，期待與政府共同邁向我國2050年淨零轉型之目標。

壽險業

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