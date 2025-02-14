國泰世華銀：合作廠商無中資持股 惡意造謠決不寬貸

媒體報導，中資繞道來台承接國泰世華銀行信用卡核心系統。國泰世華銀行回應，該合作公司為新加坡公司，股東結構無中資持股，且此次合作項目僅為信用卡發卡業務部分系統調整，無涉客戶個資，若惡意造謠，決不寬貸。

媒體報導，近期有中國政府背景的中資企業，透過第三地繞道來台，承接國泰世華銀行的信用卡核心資訊系統升級專案，恐有個資隱憂。

國泰世華銀行透過聲明稿指出，針對與新加坡商Anytech認和科技合作一案，為避免假資訊散播不實謠言，嚴正聲明該公司為新加坡公司，股東結構無中資持股，亦非經濟部投資審議司網頁公告陸資投資資訊產業事業清冊所列載的廠商，雙方合作過程完全符合法令規範。

國泰世華銀表示，Anytech認和科技若有中資持股，國泰世華銀有權終止合約。

國泰世華銀進一步指出，言論指稱Anytech認和科技承接國泰世華銀「信用卡核心資訊系統」，誇大不實。

國泰世華銀表示，此次合作項目僅為信用卡發卡業務部分系統調整，與客戶個資無涉。廠商交付原始碼後，國泰世華銀再依需求自行修改並封裝，經一系列壓力測試、資安檢測，及各種模擬環境等標準流程，並通過第三方專業資安機構嚴格檢測，確保系統安全且客戶資料無被外部搜集的疑慮後，才能上線。

國泰世華銀指出，客戶權益一向為首要考量。若有惡意造謠行為，決不寬貸。