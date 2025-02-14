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新光三越氣爆外牆「一片片噴出」 專家分析原因：否則內部更慘重

台中新光三越氣爆事故 凱基人壽啟動保戶關懷服務措施

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
台中新光三越百貨公司氣爆事故，凱基人壽啟動保戶關懷措施，助保戶度難關。凱基人壽／提供
台中新光三越百貨公司氣爆事故，凱基人壽啟動保戶關懷措施，助保戶度難關。凱基人壽／提供

2月13日近中午時，台中新光三越百貨公司高樓層發生氣爆事故，造成多人傷亡，凱基金（2883）旗下凱基人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，在第一時間啟動緊急應變小組，主動關懷保戶事故狀況，給予必要協助，提供「快速理賠」、「住院預付金」、「保費緩繳」、「保單貸款優惠」、「房貸紓困」、「旅平險彈性調整」 等六大服務，陪伴保戶共渡難關。

凱基人壽祈願傷者早日康復，同時也會盡最大努力協助保戶暨家屬度過難關，並向全力搶救的警義消及醫護人員致上最高敬意。凱基人壽將全年無休持續提供民眾各項保障及服務，保戶如有相關需求，可向凱基人壽各地區客服中心或致電客戶服務專線洽詢。

凱基人壽 理賠 醫護人員

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