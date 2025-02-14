壽險公會號召業者對ESCO產業進行百億投資

壽險公會今日指出，為配合國家發展計畫深度節能，已在昨日召開臨時理監事會議，初步評估就壽險業參與ESCO（能源技術服務）產業節能的資金規模將以100億元為規劃目標。

壽險公會並表示，投資會分階段進行，於初始階段與ESCO產業建立相互學習模式後，再共同逐步修正朝向更符實際及可行的合作模式，來助陣政府2050年淨零轉型目標，

壽險公會繼日前邀請ESCO 產業業者就能源技術服務內容、碳排管理相關資訊與壽險業者分享並進行交流，再於昨日召開臨時理、監事會議，並作出上述決議，業者也表示若有相關案源，皆有意願積極參與評估資金投入有 ESCO 產業參與的節能計畫專案可行性。