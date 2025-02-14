鎖高利！合庫推今年首檔美元、澳幣定存優利專案

受到地緣政治及美國總統川普新政影響，通膨疑慮再起，美國聯準會於1月29日宣布維持聯邦基準利率，暫緩降息，股債市場震盪。合庫即日起推出「2025合優利1」美元及澳幣定存優惠專案，提供客戶低門檻、鎖住高利率的美元與澳幣資金停泊選擇。

本檔專案即日起至2月27日，只要是新資金，不論是新結購、自他行匯入皆可承作。美元定存自3,000元起，可享一個月年利率4.28%、三個月年利率4.08%；澳幣定存自3,000元起，可享一個月年利率3.58%、三個月年利率3.38%。此外，合庫亦提供多元的承作通路，不論個人戶、公司戶，都可透過行動網銀APP、個銀、企銀、EOI及臨櫃交易辦理。

為落實綠色金融，減少碳排放，鼓勵民眾多利用數位金融服務，數位平台結購美元、澳幣時，合庫建議使用匯率到價通知，除可買到心中理想價位外，亦可再享美元匯率減碼3分、澳幣匯率減碼2分優惠。另外，透過合庫APP申請外幣數位存款帳戶，除可享美元、人民幣、澳幣及南非幣定存利率加碼優惠外，前述4種幣別活存餘額如達門檻，限額內享有活存利率加碼優惠。尚未開通合庫APP的IOS及安卓用戶，可分別至APP Store 或 Play 商店搜尋「合作金庫」下載安裝。

合庫說明，本次專案提供一個月及三個月兩種天期供民眾彈性選擇，活動設有專案總額上限，額滿即提前截止。