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全盈+PAY攜手口袋證券推出「口袋盈家」 百元起即可存股

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

新春假期過後，許多投資人或小資族都想利用年終或紅包錢進場投資。全盈+PAY去年首創綁定電支帳戶買股票，攜手口袋證券推出「口袋盈家」服務，以全盈+PAY電支帳戶做為入金帳戶，提供數位金融族群更便捷的理財服務，最低門檻只要100元即可存股

全盈+PAY「口袋盈家」最快只需10分鐘完成線上開戶。即日起至2025年6月30日止，新開立口袋證券且設定全盈+PAY作為入金帳戶，完成開戶後30日內，享無限次免跨轉手續費，綁定全盈+PAY交易一筆，再送全家10萬Fa點（限量1,000名）。

口袋證券最低門檻只要100元即可開始存股，投資人可依照自身的風險承受度，按條件選出適合的投資標的物。口袋證券總經理林聖哲建議今年投資布局可聚焦三大題材，包括光通訊隨著AI、5G、資料中心等領域對高速資料傳輸需求的增加，矽光子技術的應用前景廣闊，成長爆發性不可小覷。其次是AI Agent又被稱為「AI 代理」的應用範圍將更加廣泛，極具成長潛力，也成為2025年AI爭霸新戰場。以及目前正處於快速成長階段人形機器人，可在製造業中執行危險、辛苦且重複性的工作，在服務業也可滿足照顧、陪伴、接待、導覽等需求，有望取代美國龐大勞動力市場，未來商機十分可觀。

AI 存股

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