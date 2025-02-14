全盈+PAY推「口袋盈家」 最低門檻100元即可存股

全盈+PAY去年首創綁定電支帳戶買股票，攜手台灣第一家專為年輕小資族投資理財而生的網路服務券商「口袋證券」，推出「口袋盈家」服務，以全盈+PAY電支帳戶做為入金帳戶，提供數位金融族群更便捷的理財服務，最低門檻只要100元即可存股。現在加入「口袋盈家」，可享開戶綁定首月跨轉免費、交易再送全家10萬Fa點。

根據投信資料統計，若新春開盤首日收跌進場，持有6個月之後可望回彈、逆轉勝。口袋證券總經理林聖哲表示，「從當前美國的就業市場、消費狀況及企業投資來看尚屬穩健，加上川普去監管及減稅政策提振下，有助於維持經濟穩健，給予良好的投資土壤，有助於美股於2025年繼續上行，台股也將跟著受惠」。

全盈+PAY「口袋盈家」最快只需10分鐘，即可完成線上開戶。即日起至2025年6月30日止，新開立口袋證券且設定全盈+PAY作為入金帳戶，完成開戶後30日內，享無限次免跨轉手續費，綁定全盈+PAY交易一筆，再送全家10萬Fa點（限量1,000名）。

口袋證券最低門檻只要100元即可開始存股，投資人可依照自身的風險承受度，按條件選出適合的投資標的物。林聖哲建議今年投資布局可聚焦三大題材，首先，光通訊隨著AI、5G、資料中心等領域對高速資料傳輸需求的增加，矽光子技術的應用前景廣闊，成長爆發性不可小覷。再者，AI Agent又被稱為「AI 代理」的應用範圍將更加廣泛，極具成長潛力，也成為2025年AI爭霸新戰場，尤其在客戶服務、自動駕駛、智慧家居、金融交易、醫療健康等領域對於自動化和智能化的技術需求日益增長。另外，目前正處於快速成長階段人形機器人，可在製造業中執行危險、辛苦且重複性的工作，在服務業也可滿足照顧、陪伴、接待、導覽等需求，有望取代美國龐大勞動力市場，未來商機十分可觀。

全盈+PAY與玉山銀行攜手合作，於6月30日前新開玉山數位帳戶，並完成二項指定任務享18萬全家Fa點，價值同於600元。另外，即日起至12月31日，成功開立Richart數位存款帳戶，並完成以下二項新戶任務，享全盈儲值金500元回饋，每人限回饋乙次，限前120名。任務一：新開戶後完成首次登入使用Richart APP；任務二：使用全盈+PAY連結Richart數位存款帳戶消費扣款單筆滿100元。