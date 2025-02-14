中資企業承接銀行信用卡核心系統？國泰世華嚴正駁斥：不實謠言

針對國泰世華銀行與新加坡商Anytech認和科技合作一案，為避免假資訊散播不實謠言，國泰世華銀行嚴正聲明，強調該公司為新加坡公司，股東結構無中資持股，亦非經濟部投資審議司網頁公告陸資投資資訊產業事業清冊所列載之廠商，雙方合作過程完全符合法令規範。該公司如有中資持股，國泰世華有權終止合約。

國泰世華表示，近期在社群平台上流傳，指稱新加坡商Anytech認和科技承接國泰世華銀行「信用卡核心資訊系統」，為誇大不實。此次合作項目僅為信用卡發卡業務部分系統調整，與客戶個資無涉。廠商交付原始碼後，銀行再依需求自行修改並封裝，經一系列壓力測試、資安檢測，及各種模擬環境等標準流程，並通過第三方專業資安機構嚴格檢測，確保系統安全且客戶資料無被外部搜集之疑慮後，方能上線。

國泰世華銀行強調，「客戶權益一向為該公司首要考量。若有惡意造謠行為，絕不寬貸。如有任何疑問或擔憂，歡迎通過官方客服專線與我們聯繫」。