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富邦金控領航獲CDP最高評等A級殊榮 入選標普永續年鑑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦金控致力ESG經營之成果備受肯定，入選2025年標普永續年鑑，並連續五年維持CDP領導等級。（富邦金控/提供）
富邦金控致力ESG經營之成果備受肯定，入選2025年標普永續年鑑，並連續五年維持CDP領導等級。（富邦金控/提供）

新年伊始，富邦金控（2881）即在國際永續評比迭創佳績，榮獲全球指標性的CDP（Carbon Disclosure Project，碳揭露計畫）評選為氣候變遷最高榮譽「A 級」，也是自2020年起連續五年維持領導等級，展現領跑永續金融的企圖心！此外，富邦金控不僅連續八年入選道瓊永續指數（DJSI）世界指數成分股，及連續九年入選道瓊永續新興市場指數成分股，近日再從全球近萬家受評企業中脫穎而出，獲選列入2025年標普永續年鑑（The S&P Sustainability Yearbook），顯見永續行動的實踐成果深獲國際市場認同。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控自2021年擘劃永續願景藍圖，以穩定的永續治理為基礎，推動低碳、數位、激勵、影響等四大ESG策略，持續發揮金融業的核心職能，為產業和社會的永續發展帶來正向力量。特別是氣候變遷議題受到各界關注，富邦以協助客戶永續轉型為己任，透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，引導客戶提升ESG績效和推動低碳營運模式，並持續精進自身氣候變遷管理，落實科學基礎減碳目標（SBT）。

CDP是全球環境領域最具指標性之非營利評比機構，受評企業持續增長，2024年全球受評企業超過2.4萬家。富邦金控於CDP最新的17個評比面向中，共有14項獲得「A級」之最高評價，包含：情境、依賴性／影響／風險／機會流程、價值鏈議合、環境政策、治理、目標、投資組合影響、環境外部性定價、公共政策參與及產業合作、機會揭露、減排措施和低碳產品、風險揭露、驗證及經營策略等，顯示富邦金控積極推動氣候行動的努力，廣受國際肯定。

富邦金控身為台灣金融業龍頭，持續領跑永續議題。在低碳策略面，富邦扮演產業永續轉型的催化劑，強化責任金融，積極與客戶進行議合與溝通，也擴大綠電布局，於2024年與星星電力簽約導入439萬度綠電，並創下台灣金融業綠電布局跨足外島的首例；在數位策略面，富邦持續深耕金融安全數位轉型，在公私部門合作下組成「鷹眼識詐聯盟」，至2024年已有35家金融機構運用富邦的AI偵測專利技術建置「鷹眼防詐預測模型」；在影響策略面，富邦積極落實普惠金融，為身心障礙、高齡者、新住民、偏鄉地區等族群，提供各式多元友善金融服務；在激勵策略面，富邦更在2024年創辦「富邦永續聚樂部」加強永續共學與新知教育，聚力推動富邦ESG願景工程。

此外，其他國際重要評比方面，富邦金控連續八年入選MSCI永續指數成分股，並維持MSCI ESG評比的AA級評等（最高為AAA級）；Sustainalytics永續風險評級在商業道德、ESG整合、利害關係人治理等三大面向表現優異。未來，富邦金控將持續領跑永續金融，以「正向力量 成就可能TM」精神發揮企業影響力。

ESG 富邦金控

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