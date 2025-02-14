兆豐投信市場觀點：降息循環周期 債券 ETF 投資價值浮現

兆豐投信研究團隊對於債市投資展望指出，儘管2025年美國總統川普上任後提出的關稅政策引發市場波動，但美國經濟基本面仍維持強韌，目前美國失業率維持在4%，通膨率接近聯準會2%目標，美國經濟仍持續成長，預期將實現軟著陸。

研究團隊強調，聯準會自2024年9月已實施三次預防性降息，加上目前美國通膨率低於3%，整體經濟基本面穩健，市場預估2026年貨幣政策寬鬆方向更為明確，未來兩年仍將處於降息階段，有利於固定收益投資工具表現。

值得注意的是，美國公債殖利率年初以來波動加劇，主要受到川普政策影響，導致市場投資氣氛時冷時熱，然而，歷史經驗顯示，當10年期公債殖利率高於基準利率上限時，通常有利於長天期債券表現。

在降息循環初期，由於殖利率仍處相對高位，投資等級公司債不僅較公債擁有更高的債息收益，更具備相當的安全性。在降息期間，這類債券可望同時獲得債券價差的資本利得，滿足收益與避險需求。

其中長天期美國投資等級公司債指數（ICE 20年期以上美國企業優選投資級公司債指數）殖利率逾6%水準，且企業基本面穩健，具有相當投資吸引力，兆豐US優選投等債（00957B）以六成BBB級與四成A級以上美國公司債投資組合，有助提高利息收益機會及維持較佳防禦性。

投資人可在美國公債殖利率觸及相對高點時，分批布局投資級公司債ETF，在市場波動時期，債券投資工具具有防禦性，同時兼具資本利得潛力，兆豐投信提醒，應關注配息率與追蹤指數殖利率的差異，並持續觀察市場政經情勢變化，作為投資布局的參考依據。