康和證券勇奪玉山獎全國首獎 董座鄭大宇獲副總統接見表揚

康和證券（6016）勇奪第21屆國家品牌玉山獎傑出企業類全國首獎，亦為全國首獎成立15年來，首家獲此殊榮之非金控券商，董事長鄭大宇並獲副總統蕭美琴接見表揚。同時康和證券本屆也榮獲「傑出企業領導人」、「傑出企業」與「最佳人氣品牌」等三項大獎，加上傑出企業類「全國首獎」最高殊榮，總共囊括四項大獎，顯示評審委員團高度肯定在公司治理、經營實績、金融創新等優異表現。

康和證券董事長鄭大宇表示，非常感謝國家玉山獎對康和證券的肯定，康和證券集團今年將邁向35週年，是一個重要的里程碑，也是一個改變的起點，改變從願景與理想開始，計畫將康和品牌重新打造成一個好感化、年輕化、數位化的康和，用專業服務成就客戶的財富，用我們的價值來創造客戶的價值，陪伴客戶一起成長，一起追求人生的幸福與共好。

鄭大宇表示，金融科技創新與整合推動ESG，是證券業未來發展兩大基石。將持續帶領康和證券創新並優化客戶在數位智能投資體驗，提升數位競爭力，發展多元金融商品，朝普惠金融與財富管理中心雙目標邁進。同時推動綠色金融、友善環境、社會責任、盡職治理，落實永續經營。

康和證券去年成果豐碩備受肯定，已雙獲財訊財富管理大獎「最佳數位智能系統」、「最佳影音行銷」、卓越證券評比「最佳智能理財獎」、今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳行銷創新獎」第一名、本屆國家品牌玉山獎多項獎項殊榮與證券商反詐騙評鑑傑出獎等獎項，都再次證明康和有很好的根基、專業投資know-how與多元化服務客戶之專業能力。

康和證券自結2024全年稅後淨利是10.98億元，每股稅後純益(EPS)1.75元。同時自結今年1月稅後淨利2.33億，EPS 0.37元。