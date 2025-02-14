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豐存股四成投資人選擇「股利再投入」 一鍵服務 存股族創造利滾利

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券推出「股利再投入」半年，吸引4成存股族為自己創造利滾利。（永豐金證券/提供）
永豐金證券推出「股利再投入」半年，吸引4成存股族為自己創造利滾利。（永豐金證券/提供）

股利再投資策略受喜愛，永豐金證券「豐存股」推出台美雙市場「股利再投入」功能，半年來快速吸引台股存股族近40%的客戶運用，美股使用占比更逼近50%。永豐金證券表示，投資人愛配息，除了穩定現金流領息之外，運用配息再投資創造利滾利效果，為自己打造長期複利投資模式，深受投資人青睞。

根據證交所統計2024年ETF受益人次排行，前五名全部為「高股息ETF」，依序是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）和復華台灣科技優息（00929）。永豐金證券表示台股投資人明顯偏好高配息帶來的穩定現金流，如何有效運用領到配息更成為投資人關注的重要課題。

永豐金證券觀察，投資人領到配息後有三類主要用途：一是消費犒賞自己，當作小確幸；二是存下累積現金水位，以因應未來風險；三是再投入，增強資產複利效應。建議想進一步放大複利效果，可以善用豐存股的「股利再投入」功能，一鍵操作即可開啟，讓股息也參與到股票未來的增長，靈活操作定期定額。

關於股利再投入的效果，試算2021年1月1日至2024年6月30日，每月16日投入新台幣5,000元定期定額，存股標的假設為00878，開啟股利再投入功能的市值比沒有開啟多出2.6萬元。

永豐金證券豐存股平台「股利再投入」功能，是業界第一家同時囊括台、美雙市場的券商，設定一次即可開啟功能，系統會自動將領到的配息於下個投資扣款日投入股市。上線半年台股存股近40%的客戶參與運用，美股存股逾45%的客戶使用。永豐金證券表示，豐存股-美股的優勢包括：投資人無須承擔開立海外券商的風險與不便、優惠期間享手續費折扣、無最低手續費限制、股利再投入功能，投資人可以輕鬆為自己打造定期定額存美股的長期計算。

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