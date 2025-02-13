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國泰嚴正駁斥媒體報導中資企業承接銀行信用卡核心系統

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰世華銀行嚴正駁斥媒體報導中資企業承接銀行信用卡核心系統。（國泰世華銀行提供）
國泰世華銀行嚴正駁斥媒體報導中資企業承接銀行信用卡核心系統。（國泰世華銀行提供）

有媒體接獲報料報導中國政府背景的中資企業，透過第三地繞道來台承接國泰世華銀行的信用卡核心資訊系統升級專案，對此國泰世華銀行深夜特別嚴正提出聲明駁斥。

國泰世華銀行強調，其合作的新加坡公司Anytech認和科技，國泰世華查其股東結構並無中資持股，亦非經濟部投資審議司網頁公告陸資投資資訊產業事業清冊所列載廠商，雙方合作過程完全符合法令規範，且該公司如有中資持股，國泰世華有權終止合約。

國泰世華銀行也強調，媒體報導說該公司承接其「信用卡核心資訊系統」是誇大不實，此次合作項目僅為信用卡發卡業務部分系統調整，與客戶個資無涉。廠商交付原始碼後，國泰再依需求自行修改並封裝，經一系列壓力測試、資安檢測，及各種模擬環境等標準流程，並通過第三方專業資安機構嚴格檢測，確保系統安全且客戶資料無被外部搜集疑慮後，才能上線。

國泰世華銀行也強調客戶權益一向為首要考量，若有惡意造謠行為，絕不寬貸。

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