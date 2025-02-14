台金聯董座 傳宮文萍接任

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台灣金聯董事長呂政璋請辭後董座一職仍懸缺，公股圈傳出，擬由農信保基金董事長宮文萍接任。

台灣金聯前董事長呂政璋於去年11月6日上任，到任後約48小時閃辭，創下台金聯董座任期第二短的紀錄。當時風波肇因於原董座施俊吉無預警遭撤換，由於施的任期還有兩年，施俊吉控訴他是因擋人財路被拔掉，質疑與雲林北港工業區土地標案有關。

台灣金聯主要業務是協助國內金融機構快速處理不良債權（NPL）及資產，股東由各大銀行組成，泛公股銀持股比率達81.46%，是財政部持股轉投資，呂政璋請辭後由總經理郭文進代理迄今。

據指出，待政院正式核定人事後財部會指派公股銀派任董事，時間點應在近期。1963年次的宮文萍，學歷為文化大學法學碩士，出身金融界基層，1985年起即於農信保基金服務，2006到2013年間擔任總經理；2014年至財團法人海外信用保證基金接掌董事長，2016年再回到農信保基金擔任董事長迄今。

公股圈指出，宮文萍為專業經理人背景，在國內金融界深入信用保證領域資歷深厚，較無政治色彩，在之前的人事案引發軒然大波後，接任台灣金聯雜音應較小。

董事長 農信保基金 金聯

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