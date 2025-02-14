AI需求、台股大漲帶動 企業籌資前兩年攀高峰

受AI供應鏈帶動電子業獲利提升及台股行情佳，兩大利多帶動國內企業籌資需求大增。據金管會統計，2024年全年企業國內外公募總額1兆492億元，加上私募案，2024年全年總籌資規模達1兆2,387億元寫史上次高紀錄。前次高點是2023年的1.32兆元，等於籌資高峰全落在這兩年。

知情官員分析，企業募資金額一路飆高，有兩大主因，一、2024年AI需求熱，帶動AI供應鏈相關產業獲利大好，增加募資意願，二、2024年全年台股大漲28%，各企業因行情好、募資價格走高，紛紛做現增。

據金管會統計，2024年全年上市櫃掛牌家數達67家也寫近十年新高，年增22家或近五成，顯示台股大漲，讓IPO家數增加，也推升了企業籌資動能。

國內募資型態有三類，包括現金增資、發行普通公司債、發行可轉換公司債；國外則包括海外公司債及海外存託憑證。官員說，以去年來看，仍以現增居多。

金管會昨（13）日公布2024年公開發行公司募資情況。據統計，2024年公開發行公司國內外募資總額1兆492億元，其中國內募資額占比81%，顯示企業以國內募資為主，也反映去年國內景氣大好，加上私募1,895億元，2024年全年總籌資規模1兆2,387億元寫次高，僅次於2023年顛峰。

一家銀行主管說，企業籌資高峰全落在近兩年，反映了AI供應鏈帶動企業獲利提升、台股狂漲及國內經濟大好等三大利多催動，但2025年需留意高基期、及川普貿易戰影響。

值得注意的是，企業籌資後的資金用途，有逾四成全用在充實營運資金上。證期局副局長高晶萍說，企業營收成長，需要擴大規模，及因應下一個年度先做備料或備貨的營運周轉金需求。

數據顯示，2024年企業籌資的資金用途，以還債占比31%寫至少十年低點，充實營運資金占比43%則寫十年新高，呈現此消彼漲態勢。

高晶萍說，還債寫新低、營運資金反刷高，是因企業籌資後因發債息低，不急著還債，反看好下一年度營運周轉需求，因此將資金多留在帳上。

相關官員也說，近年公開發行公司募資的資金用途，多會填「充實營運資金」而少填擴廠，因擴廠資本性支出需有後續實質效應，不如「充實營運資金」較具彈性。