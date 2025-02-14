國內非現金支付筆數 提前達標

國人非現金支付習慣已養成，金管會昨（13）日公布，2024年國內非現金支付的筆數已達83.07億筆，年增率20.18％，已提前達到2026年目標80億筆，至於金額則達8.3兆元、年增率14.17％，距離2026年10兆元目標，達成率已超過83％。

金管會2024年針對非現金支付交易，訂定新目標值，為2026年交易筆數80億筆、交易金額新台幣10兆元。

銀行局副局長侯立洋指出，國人使用非現金支付習慣已養成，配合台灣GDP成長，非現金支付金額有信心在2026年達到目標10兆元。

侯立洋分析原因，第一，國人更加習慣使用非現金交易，包括習慣使用信用卡交易繳交保費、稅費等生活雜支費用；第二，台灣經濟成長，消費動能增加；第三，國人對電子支付小額付款使用習慣升溫。

根據金管會數據，統計至去年12月底止，國內電支帳戶使用人數3,065萬人、月增27萬人，當月代理收付實質交易款項金額182億元、月減7.5億元。

與去年同期相比，2024年電支帳戶使用人數年增351萬人，年增人數連兩年減少，顯示電支帳戶已經進入成熟發展期階段。

信用卡使用也更普及，金管會昨日公布，去年國銀簽帳金額再創歷史新高，總計國人刷出4兆6,856億元新高紀錄，年增近12％。至去年年底，共計32家信用卡發卡機構，總流通卡數5,858萬張，總有效卡數3,908萬張。其中，去年12月單月簽帳金額4,202億元，寫下史上同期新高與歷史第三高紀錄，月增347億元，年增逾21％。

侯立洋解釋，主因有二。一、年繳保費集中在12月，及11月底的地價稅刷卡繳交，入帳時間落在12月；二、耶誕假期及跨年旅遊熱潮，及提前支付春節旅遊費用，與年末量販百貨購物需求。銀行局調查，年繳保費與旅遊支付以國泰世華銀最多。