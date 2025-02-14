玉山銀躍元月買債王

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

櫃買中心公布最新統計，2025年1月，玉山銀行買超44.4億元債券，擠下有「綠巨人」之稱的中華郵政、登上「買債王」寶座；中華郵政1月買債39.9億元屈居第二；遠東銀行、兆豐票券與元大銀行單月買超36.4、20與19.9億元，名列買超前五大機構。

櫃買中心資料指出，相較於絕大多數的銀行都站在買超方，以交易為主要目的的證券商，通常都是賣債大戶；2025年1月，富邦證券賣超74.9億元、為賣超冠軍，凱基證券賣債52.8億元居次，渣打銀行與永豐銀行以黑馬之姿、分別賣超39.3與37.4億元，排名第三及第五，賣超第四名為華南永昌證券，單月賣債37億元。

債券商主管分析，央行日前標售10年公債，得標利率落於1.592%，較市場預期的1.58%略高一些，主要是受到美債殖利率上揚影響。

券商主管說，聯準會主席鮑爾在參議院財委會作證時表示，美國聯準會不急於進一步降息，因經濟仍然強勁且失業率處於低位，加上通膨仍高於2%目標。另一方面，投資者也持續關注川普的關稅政策，鮑爾的言論加上關稅的影響使債券走勢疲軟，終場10年期美債殖利率上行3.84個基本點，落於4.535%附近。

展望後市，券商主管認為，國內資金充裕，金融機構仍有資金去化需求，因此，在10年公債殖利率未升破1.6%以前，債市可望維持偏多格局。

主管 券商 聯準會

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