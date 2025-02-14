一銀打造數據分析雲平台

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行打造數據分析雲端平台，為首家建置的公股銀行，展現數位轉型決心。第一銀行／提供
第一銀行打造數據分析雲端平台，為首家建置的公股銀行，展現數位轉型決心。第一銀行／提供

第一銀行因應金融機構上雲政策，始終對於雲端技術採用具備市場敏銳度，並於今年2月正式上線，成為首家建置數據分析雲端平台的公股銀行，展現第一銀行數位轉型的決心。

第一銀行早於2022年即運用Amazon CloudFront低延遲內容交付網路技術，提升公開網站對外反應速度及使用者體驗，並於銀行公會2024年7月公布「金融機構作業委外使用雲端服務自律規範」前，就同步規劃運用Amazon Web Services (AWS)雲端服務打造數據分析雲端平台，並於今年2月正式上線，成為首家建置數據分析雲端平台的公股銀行，展現數位轉型決心。

此雲端平台首階段應用場景將聚焦於開放資料分析，透過運用與整合AWS的各種雲端技術，充分發揮雲端動態擴展高階算力資源優勢；同時，一銀也規劃應用生成式AI基礎模型託管服務AWS Bedrock來建立大語言模型實驗場域，以因應生成式AI日新月異的進化速度，並掌握AI代理在業務流程優化或金融服務創新的先機。

未來將規劃在數據分析雲端平台運用AWS Lambda無伺服器運算服務蒐集公開資料，除可提升部署靈活度外，也降低維運成本與資安風險，後續計劃在第二階段逐步完善地雲同步機制，並整合內部與外部資料源建構完整的數據湖平台，建立AI驅動與數據決策基石，期望為金融服務與營運流程帶來更多創新價值。　　

第一銀行持續將創新科技融入銀行服務與營運流程，並逐步實現數據驅動與AI決策的願景，在數位轉型上備受肯定，除榮獲有金融界奧斯卡之稱的「菁業獎」及《哈佛商業評論》「鼎革獎」等多項知名獎項肯定，亦曾獲金融研訓院「金融創新指數(Financial Innovation Index)」評比為第一群銀行，以及「2024年金融科技創新與數位轉型大調查」被評比為領先者的唯一公股銀行。展望未來，第一銀行將持續秉持「就在你左右」理念與創新領航精神，發揮金融影響力與企業責任。

使用者 第一銀行 語言

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