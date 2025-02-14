國泰金總座談能源 李長庚：發展地熱、氫能 要快

國泰金控（2882）總經理李長庚昨（13）日呼籲，除太陽能與離岸風電外，台灣應加速發展地熱、氫能等再生能源，政府已經把氫能、基載型地熱等列為淨零排放12項關鍵戰略，但「要走得更快一些」，因地熱屬於基載電力、可24小時產生熱能，國家的能源結構更加多元化、有更多基載電力，對台灣能源穩定會有明顯幫助。

李長庚昨日參加勤業眾信舉行的「鏈結創新驅動未來高峰會」時指出，發展地熱非常重要，太陽能、離岸風電會受天候影響，地熱可24小時產生熱能，為基載電力，國家的能源結構更加多元化、有更多基載電力，就能讓電力供應更加穩定；因此，除了現在比較熟悉的太陽能與離岸風電外，也應積極發展地熱、氫能等，可以走得更快一些。

國泰世華銀行是台灣首家承作太陽能與離岸風電融資的銀行，國泰人壽更攜手子公司國泰電業，以上限273億元投資沃旭大彰化西北離岸風場50%股權，該風場裝置容量約583MW，為國內壽險業最大風電投資案。

李長庚說，國泰世華是台灣第一家承作太陽能與離岸風電融資的銀行，他坦言當初承作這些再生能源的融資案，都是基於理想性的「傻膽傻膽」，台灣是個孤島，面臨綠色能源轉型、需要乾淨的能源，金融機構能善用核心職能，透過融資、投資、保險、交易等幫助各行各業，讓它們能發展得更好。

他說，為評估再生能源融資，國泰設立專案融資部門，從美國、新加坡、香港找來專家組成專家團隊、研究專案融資架構，只要風險可控就敢加速推動。