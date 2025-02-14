中小微企振興融資大加碼 新增「綠色支出」相關貸款用途

財政部昨（13）日宣布，八家公股銀行為繼續支持中小暨微型企業經濟復甦，及企業淨零轉型，將「中小企業千億振興融資方案」再增加融資額度6,000億元，總額度擴大至1.5兆元，因此將方案更名為「中小暨微型企業振興融資方案」，同時新增「綠色支出」相關貸款用途，以協助企業永續發展。

財政部國庫署進一步表示，本方案最初是配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出，以提供中小微企業多元選擇，自2023年4月開辦以來，總融資額度已由原定3,000億元，歷經兩次增加額度各3,000億元，達9,000億元。本次為第三次增加額度，且一次增加6,000億元，致總融資額度達1.5兆元。

中小微型企業振興融資方案

據國庫署統計，2023年4月開辦至2024年底，該方案已核貸8萬2,434家、累積核貸金額達9,495餘億元。

國庫署副署長林秀燕指出，考量該方案申請踴躍，累積核貸金額已超過前次總額度目標9,000億元，顯示中小微企業資金需求甚殷，且距方案受理期限2025年底尚有一段時間，因此再增加額度6,000億元。

該方案原訂資金用途包括營運周轉金、自行研發創新性產品或技術、設備升級以及研發人才培訓，據了解，大部分申貸企業用途都是營運周轉金。

此外，這次修正規定新增納入「綠色支出」相關貸款用途，相關適用類別有十項，包括再生能源、節能、汙染防治、自然資源及土定利用之環境永續管理、地域與水域生物多樣性保護、潔淨交通運輸、永續水源及廢水處理、氣候變遷調適、綠能建築及具生態效率與循環經濟調適產品、生產技術或製程。

貸款利率最高不逾中華郵政2年期定期儲金機動利率加1%。現行為2.72%。該方案總窗口為台企銀，據了解，八大公股銀承作的量均差不多。

財政部強調，在持續推動公股銀行發揮金融支持企業同時，也會督導公股銀行落實徵授信審核及貸後管理，控管撥貸資金流向符合申貸用途。