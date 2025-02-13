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金管會定調穩定幣2大原則 泰達幣等境外全歸商品審查

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會定調「穩定幣」就是境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，其他若有如泰達幣（USDT）、或是境外來台發行者，就回歸到VASP商品審查監理。路透社
金管會定調「穩定幣」就是境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，其他若有如泰達幣（USDT）、或是境外來台發行者，就回歸到VASP商品審查監理。路透社

金管會13日召開虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案公聽會，會中聚焦穩定幣，據了解，金管會定調「穩定幣」就是境內發行人（銀行）發行且僅連結法幣，其他若有如泰達幣（USDT）、或是境外來台發行者，就回歸到VASP商品審查監理。

據了解，會中VASP業者指出，目前全球主要流通的USDC、USDT等美元穩定幣，是否在專法上路後，就不能交易，或是否想要引入台灣上架要經過核准，也有業者建議，穩定幣可連結資產，不限法幣。

銀行局副局長侯立洋說，穩定幣僅限連結法幣有兩大主因，一、與法定貨幣連結的穩定幣較具支付和清算功能，國際規範也是以法幣穩定幣納入監理架構，二、其他資產如與黃金連結，這性質類似黃金ETF或REITS價值不穩定，不能用穩定幣來稱呼。

目前VASP專法是以銀行為台灣境內核准發行穩定幣的發行人，也需提足額準備金，其他業者該如何提準備是有疑慮的；其他如泰達幣等美元穩定幣，業者要引進商品，要取得執照也需符合商品上下架規定。

金管會也說，之前洽會央行意見，央行也認為若做為支付工具，以連結法幣較符合穩定幣定義，若加上其他資產，管理強度會不同，因此與金管會採連結法幣的意見是一致的。

證期局副局長高晶萍說， VASP專法是有規定VASP業者的業務項目，若碰觸該業務項目就得經核准，否就會有刑事責任，二、全球任何人都可自由發行虛擬貨幣，只要不碰觸VASP，但若發幣後涉及詐欺、洗錢等違法行為，仍會受到刑法規管。

惟據了解，會中檢調擔心，若境外發行的泰達幣（USDT）或美元穩定幣，在境內平台上架，若只能採用VASP中的商品上下架管理，監理強度恐不夠。

央行 泰達幣 虛擬貨幣 金管會

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