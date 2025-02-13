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群益證攜手KKBOX 第二波索票活動新戶獲專屬優惠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

KKBOX風雲榜演唱會邁向第20屆，歷年來場場一票難求。近來積極採用異業合作行銷的群益證（6005）宣布，今年將以合作夥伴身分加入第二波索票活動，完成指定加碼任務後，抽獎機會再提升。

群益金鼎證券為第20屆KKBOX風雲榜演唱會唯一指定證券商合作夥伴，本屆盛典將於4月19日在高雄巨蛋盛大舉行，以「綻放」為主題，展現音樂能量的蓄積與盛開，打造華語界指標性音樂盛事。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益證與KKBOX合作，展現打造平衡財富與健康的生活的決心，未來更計畫推出涵蓋食衣住行育樂的多元回饋活動，與群益客戶共同創造雙贏局面。

第20屆 KKBOX風雲榜二波索票活動，自即日起至3月7日於KKBOX官網及社群登場，KKBOX會員只要參加風雲榜系列應援任務，或完成KKBOX社群不定時驚喜任務，即可獲得「專屬應援花瓣」並抽風雲榜門票，累積越多花瓣，中獎機率越高。

群益金鼎證券在本次加碼任務，是在1月1日至2月27日期間，於群益金鼎證券開立全新證券戶，並至群益指定網頁登記，經審核確認後即可獲得專屬一組「應援花瓣兌換碼」，並能至KKBOX風雲榜索票活動頁面，輸入兌換碼兌換15個應援花瓣，提高抽票中獎機率。

群益金鼎證券也有針對舊戶單獨提供索票活動，將於KKBOX官方第二波索票活動結束後公布。

KKBOX 社群 群益

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