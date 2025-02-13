日本金融廳核准第一銀行設大阪出張所 第三季開業

第一銀行今日指出，大阪出張所已於2月13日獲日本金融廳核准設立，預計2025年第三季開業營運，未來將與東京分行緊密合作，深耕日本本州市場，在當地布建更完整綿密的金融服務網，為客戶提供優質且全方位的金融服務。

第一銀行東京分行成立於1994年，在日本紮根營運31年，一銀表示，先前以一般民眾及中小企業的存、放款等零售業務為主，近年亦加深與當地大型都市銀行合作，積極參貸優質聯貸案件。

一銀也分析，大阪位於日本中西部，是關西地區政治、經濟及交通中心，與東京、北海道和福岡四個地區同為日本政府規劃推動的「金融及資產運用特區」，希望透過金融改革與創新，吸引國內外投資並推動經濟成長及營運資金流動，促進金融業與地方產業發展。

一銀也特別指出，四大特區各有因地制宜的特色發展模式，大阪特區著眼於積極吸引海外投資，利用地區產官學合作優勢和包容的文化特性，推動創新創業，而大阪出張所將成為一銀第44處海外據點，續居公股銀行之冠，且緊密布局國際金融中心及主要新南向國家，有助串聯全球服務網絡，壯大海外業務規模，同時掌握業務發展機會，提升海外獲利動能。