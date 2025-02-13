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代理式AI今年扮要角 成FinTechSpace業者新契機

中央社／ 台北13日電

金管會金融市場發展及創新處長胡則華指出，代理式人工智慧（AgenticAI）將會是今年度重要議題，而台灣金融業AI使用率尚有成長空間，相信會是金融科技創新園區業者未來的機會。

金融科技創新園區（FinTechSpace）今天發布新聞稿指出，於12日舉辦春酒迎新交流活動，吸引近50家產創業者、超過150人參與。其中，胡則華及金融總會秘書長吳當傑等人親自出席。

胡則華指出，創新處主要負責金融科技創新業務，包含金管會積極推動的虛擬資產保管業務試辦，並將舉行多場虛擬資產專法的公聽會，聽取各界業者意見；另外，產業聯盟將規劃設立金融科技創投基金，聚焦支持具發展潛力的金融科技新創業者。

胡則華進一步指出，Agentic AI將是今年度重要議題，目前台灣金融業在AI的使用率尚有成長空間，相信會是園區業者未來發揮的機會。

吳當傑則指出，感謝金管會對園區的長期支持，在政策推動方面，金管會今年成立創新處，專責引領金融科技與創新，為園區提供豐富資源與支持。展望2025年，園區將強化輔導措施，協助業者在政策引導下穩步成長，金融總會也將持續凝聚金融機構與周邊資源，配合主管機關推動政策。

園區指出，從2018年成立以來已輔導超過180家來自國內外的新創企業。今年推出全新的「分級輔導」陪跑機制，針對各階段進駐團隊，聚焦發展目標與相對應資源，協助初創期、成長期及成熟期業者，優化輔導效率與成果。

另外，為加速新創業者國際化布局，園區今年邀請來自日本、馬來西亞及巴林的專家擔任國際市場導師，協助有意進軍海外的團隊，進行市場評估、研議落地模式，並有效鏈結當地資源。

AI 金管會 金融科技

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