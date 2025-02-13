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非現金支付盛行 2024年刷卡額近4.7兆創史上新高

中央社／ 台北13日電
金管會今天公布，2024年12月刷卡額達新台幣4202億元，創史上單月第3高，2024年全年刷卡額達4兆6856億元，改寫史上新高。圖／聯合報系資料照片
金管會今天公布，2024年12月刷卡額達新台幣4202億元，創史上單月第3高，2024年全年刷卡額達4兆6856億元，改寫史上新高。圖／聯合報系資料照片

非現金支付盛行，金管會今天公布，2024年12月刷卡額達新台幣4202億元，創史上單月第3高，2024年全年刷卡額達4兆6856億元，改寫史上新高，年增11.94%。

根據金管會統計，2024年12月單月刷卡額達4202億元，年增21.56%，全年刷卡額達4兆6856億元，年增11.94%，單月及全年刷卡額同步改寫史上同期新高。

金管會銀行局副局長侯立洋說明，首先，年繳保費繳費期大部分集中12月，且2024年11月底繳交保費及地價稅恰好於12月入帳。

其次，侯立洋說，12月恰逢耶誕、跨年旅遊熱潮，民眾提前安排春節旅遊，加上年末百貨量販需求，推升2024年12月刷卡額達4202億元，創史上單月第3高，月增9%。

為讓台灣非現金支付更普及，金管會力拚2026年非現金支付交易筆數達80億筆，非現金支付交易金額達10兆元。

金管會今天同步揭露，2024年度非現金支付交易筆數達83.07億筆，已提前達陣2026年非現金支付交易筆數目標，年增20.18%，非現金支付交易金額為8.3兆元，年增14.17%。

侯立洋分析，民眾使用信用卡繳交保費、稅費會養成習慣，加上民眾小額消費漸漸善用電子支付，及經濟成長帶動消費增加下，非現金支付交易筆數及金額雙雙成長，除了筆數已提前達標2026年目標，金管會亦期待非現金支付交易金額可達標。

刷卡 金管會

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