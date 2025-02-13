市場觀望川普關稅政策 新台幣區間盤整收32.802元

美國總統川普喊話利率應該下調，美元貶破108價位，又有台股上漲、人民幣走揚等因素，帶動新台幣兌美元翻揚，今天收盤收32.802元，升5.9分，但市場持續觀望川普關稅政策動向，匯市缺乏量能，台北及元太外匯市場總成交金額僅12.02億美元。

美國最新公布的消費者物價指數（CPI）高於市場預期，美國聯準會主席鮑爾近2日於國會聽證維持先前態度，表示不急於調整政策立場，暗示利率維持高檔，不過川普卻稱「利率一定要降低」。投資人權衡川普發言與Fed態度，美股漲跌互見。

川普作風難以捉摸，聯準會政策動向增添變數，加上川普聲稱即將簽署對等關稅的行政命令，經濟前景撲朔迷離，牽動台灣股匯市表現。

台股今天終場上漲109.66點，收在23399.41點，主要是石化、鋼鐵等戰後重建概念股強勢表態，台積電則因關稅陰霾籠罩，股價休兵，終場下跌10元。證交所統計，三大法人今天皆站在買方，合計買超73.74億元，不過外資今天賣超台積電排第1。

新台幣兌美元今天一早以32.85元開盤後，小幅震盪，觸及盤中低點32.88元後，便在外資匯入、台股上漲帶動下翻揚，而後持續偏升整理，最高為32.79元。

外匯交易員表示，外資上午有比較明顯匯入，加上人民幣走揚，激勵新台幣全日走勢偏升，但仍未擺脫區間整理的局面。

外匯交易員補充，目前市場就是一個字「等」，觀望CPI、鮑爾發言、川普關稅大刀落在誰的頭上，本週新台幣匯價幾乎都在32.8元價位窄幅波動，等川普揭曉關稅措施內容後，應該就會突破目前僵局。