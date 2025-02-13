台中新光三越氣爆 金管會：公共意外險新產100%承保

台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，釀4死26人受傷。金管會清查，台中新光三越商業火險由4家產險共保，其中新產承保7成，另公共意外責任險亦由新產100%承保。

台中新光三越百貨發生氣爆意外，台中市消防局到場搶救，約於下午5時搜救工作告一段落，確認無人受困，初步統計這起氣爆案造成4死26人受傷。

金管會保險局主秘古坤榮在例行記者會說明，台中新光三越商業火險由新光產險主辦承保7成，另國泰世紀產險、明台產險及泰安產險各承保1成，公共意外責任險則由新產100%承保，事件傷亡及理賠情形正由產險公司派員了解評估中。

古坤榮指出，依台中市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例規定，每一人身體傷亡新台幣300萬元、每一事故財損300萬元、每一事故身體傷亡3000萬元，保險期間總保額4800萬元，根據金管會了解，台中新光三越有符合法定最低投保規定。