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上市櫃公司儲備擴張糧草 去年國內募資和周轉金比重雙創新紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙/台北即時報導
金管會最新統計顯示113年國內上市櫃公司募資熱絡。本報資料照片
金管會最新統計顯示113年國內上市櫃公司募資熱絡。本報資料照片

金管會今日公布國內上市櫃公司在113年的全年募資資金運用最新統計指出，充實營運資金的金額達3698 .22億元，占比43.22%，為近十年來最高比率，營收資金成長帶動公司對營運資金的運用是主因，而企業償還債款金額達2642.09億元，占比30.87%居次，但反而同時為近十年來最低比率，此外，擴充廠房設備金額為1552.96億，占比18.15%。

證期局副局長高晶萍說，公司對營運周轉金的增加，也顯示對未來景氣的看好，來準備資金投入後續的備料生產。

證期局統計，113年度公開發行公司國內募資申報生效案件計有465件，金額為8506.79億元，加上海外募資申報生效案件計14件，金額1985.02億元，籌資申報生效案件總計有479件，金額為10491.81億元，較112年同期418件，金額10145.95億元，件數增加14.59%，金額增加3.41%，主要由於113年中小型募資案件較多所致。

若加上私募資金，則113年的募資件數共有598件，募資金額共1兆2387.31億元，為99年以來次高，僅次於112年的1兆3200 .02億元。

而倘若僅以公募資金來看，則113年的國內外募集資金共1兆0491.81億元，為有統計以來最高，比起112年的7662.38億元大舉增加近3千億元，其中有81%來自國內募資。

金管會也統計，113年度初次上市櫃掛牌家數67家，較112年度45家增加，且113年度掛牌家數為近十年新高，次高則為107年的62家，105年61家為第三高。

募資 金管會

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