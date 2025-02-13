中華信評將新光金展望調整至「正向」 信用觀察狀態解除

中華信評13日確認新光金（2888）及子公司新光人壽、新光銀行及元富證券的評等。評等展望為「正向」。同時解除前述公司評等「信用觀察發展中」的狀態。中華信評認為，新光人壽營運績效表現漸趨於穩定，在連續虧損兩年後於2024年轉虧為盈。而新光金與較為強健之台新金（2887）的合併計畫將可強化集團信用結構。

評等理由指出，新光金控若與台新金控順利合併，其信用地位將獲得改善。此次合併將提升合併後集團的市場排名，並擴大主要銀行、壽險與證券子公司的市占率。儘管如此，如欲確保合併過程不影響集團的競爭力，順利執行留才政策極為關鍵，中華信評仍持續觀察新光金控集團下員工安置計畫的推動。

同時，合併帶來的綜效可能需要一段時間方能實現。考量到合併後實體的規模與複雜程度，有效的整合有其必要。重點面向包括新光金控集團完成合併後的營運績效表現與資本結構，特別是該金控集團核心營運單位新光人壽的財務實力與資本管理政策。目前本合併案仍有待主管機關核准。

中華信評強調，新光人壽逐漸趨於穩定的營運績效表現降低了集團信用結構的下行風險。在連續兩年虧損後，因資本市場條件較為有利情況下，該公司在2024年的合併稅後利潤達104億元。積極增資行動使新光人壽的風險適足率已滿足法規最低要求；截至2024年年底，預估前述比率已超過220%，高於2023年12月底時的176%。

中華信評認為，新光人壽的有效保單價值（既有保單未來收益的現值）健康成長的表現，以及在注重累積合約服務利潤的前提下有紀律進行其業務的擴張，將為其資本緩衝空間提供支撐。該公司應可因此應對未來的市場波動，以及2026年新法定資本適足率下對資本更嚴格的要求。

新光人壽一直在國內壽險市場中維持其地位，截至2024年9月30日，其總保費收入與總資產排名第四。新光人壽擁有穩固的品牌知名度，且在主要產品線亦擁有令人滿意的市占率。該公司銷售團隊良好的銷售貢獻亦為中華信評的觀點提供支撐。

新光人壽、新光金控及主要集團事業單位「正向」的評等展望係反映中華信評對於新光人壽的獲利績效表現可望在未來12至24個月趨於穩定的看法。「正向」的評等展望亦反映新光金控集團與台新金控合併後可獲得的益處。

中華信評預期，新光金控集團應可維持在國內金融服務業（特別是壽險業）的競爭地位。新光人壽、新光金控與集團主要子公司的評等將與該金控集團的合併信用結構的變動方向一致。