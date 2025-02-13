金管會與央行達共識 穩定幣只能連結法幣不開放連結黃金等其他資產

金管會今日上午召開虛擬資產專法公聽會，下午金管會例行記者會上對媒體提問釋疑，其中關於穩定幣可連結標的，金管會明確指出，已和中央銀行有共識，穩定幣只連結法幣，不會開放連結到其他資產。

媒體及幣商關注，穩定幣除了連結法幣，能否連結到其他資產？銀行局官員指出，央行代表出席上午公聽會，也認為基於穩定幣價值的穩定性，連結法幣較佳，不宜開放到連結其他資產。

銀行局長侯立洋也指出，穩定幣的發行機構，初步規畫是以銀行為主。銀行局官員也指出，會參照新加坡經驗，看是否以銀行和電支機構來作為發行商來發行穩定幣。

侯立洋也說明，穩定幣的定義：「是表彰與單一或多個法定幣連結的虛擬資產，具有支付及清算用途的潛力！」他表示，包括美國、日本、香港、新加坡等主要國家的穩定幣都只連結法幣，未進而連結到黃金、不動產等其他資產。

證期局副局長高晶萍也轉述，在公聽會上，業者關切在專法中訂定的資本額或營業保證金等規定，具體數額將如何訂定，並希望依風險高低爭取「差異化」管理，對此證期局已向業者說明，會授權在子法訂定採取差異化管理的精神，用種類、特性、風險胃納等指標來訂定不同標準，以兼顧業者經營的彈性及消費者權益保障。

侯立洋指出，倘若穩定幣連結法幣之外的其他資產，由於連結的價值相對不穩定，因此就不宜用穩定幣來稱呼。另外，倘若連結資產，就難以像法定貨幣一樣，可較明確的去計算穩定幣發行者所提供的保證金是否足額。此外，若以黃金作為連結標的，侯立洋則說明，這種就不能視為穩定幣，而只能視為一般的虛擬幣。

而對於虛擬幣發行者未透過幣商發行而在外交易，高晶萍說明，若個人發行虛擬幣，倘若要透過平台交易，幣商就必須進行該虛擬幣的上架商品審查，倘若幣商未進行商品的上架審查就開放交易，幣商也會被罰，而倘若該發行者未透過平台交易，而是自行透過區塊鏈流通及交易，並且引發詐欺爭議，這時將另回歸洗錢防制法處理。