財部：公股銀中小企業振興融資 總額度擴大至1.5兆元

財政部今天宣布，公股銀行中小企業振興融資方案，目前核貸金額已超過原融資額度新台幣9000億元，考量申貸期限至114年底且資金需求殷切，擴大總額度至1.5兆元，同時新增綠色支出相關貸款用途，協助中小微企業提升競爭力。

財政部國庫署副署長林秀燕今天在例行記者會指出，8家公股銀行為繼續支持中小暨微型企業經濟復甦，並協助企業淨零轉型，將112年4月推動迄今的「中小企業千億振興融資方案」，再增加融資額度，使總額度擴大達1.5兆元，已超逾原定「千億」目標，因此將方案更名為「中小暨微型企業振興融資方案」。

林秀燕進一步表示，此方案最初是配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出，提供中小微企業多元選擇，自112年4月開辦以來，總融資額度已由原定3000億元，歷經兩次增加額度各3000億元，達9000億元。

她說明，這次為第3次增加額度，一次增加6000億元，使總融資額度達1.5兆元，主要是考量此方案申請踴躍，至113年底累積協助8萬2434家企業，核貸金額達9495餘億元，已超越原總額度目標9000億元，顯示中小微企業資金需求甚殷，且距此方案受理期限到114年底，尚有一段時間，為繼續支持中小微企業穩健經營、創新與轉型升級，因此再擴增額度。

林秀燕也提到，為協助中小微企業淨零轉型，強化淨零碳排布局，這次亦新增納入「綠色支出」相關貸款用途，以助企業永續發展；所謂綠色支出，包含綠能建築、再生能源、污染防治、潔淨交通運輸等10項。