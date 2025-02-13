快訊

新光三越氣爆遭指與天然氣有關？業者駁斥「3天前就已封閉管路」

北市議員陳怡君涉詐助理費 法院裁定100萬交保、附3限制

財部：公股銀中小企業振興融資 總額度擴大至1.5兆元

中央社／ 台北13日電
財政部今天宣布，公股銀行中小企業振興融資方案，擴大總額度至1.5兆元。圖／聯合報系資料庫
財政部今天宣布，公股銀行中小企業振興融資方案，擴大總額度至1.5兆元。圖／聯合報系資料庫

財政部今天宣布，公股銀行中小企業振興融資方案，目前核貸金額已超過原融資額度新台幣9000億元，考量申貸期限至114年底且資金需求殷切，擴大總額度至1.5兆元，同時新增綠色支出相關貸款用途，協助中小微企業提升競爭力。

財政部國庫署副署長林秀燕今天在例行記者會指出，8家公股銀行為繼續支持中小暨微型企業經濟復甦，並協助企業淨零轉型，將112年4月推動迄今的「中小企業千億振興融資方案」，再增加融資額度，使總額度擴大達1.5兆元，已超逾原定「千億」目標，因此將方案更名為「中小暨微型企業振興融資方案」。

林秀燕進一步表示，此方案最初是配合經濟部協助中小型事業疫後振興專案貸款，由公股銀行同步推出，提供中小微企業多元選擇，自112年4月開辦以來，總融資額度已由原定3000億元，歷經兩次增加額度各3000億元，達9000億元。

她說明，這次為第3次增加額度，一次增加6000億元，使總融資額度達1.5兆元，主要是考量此方案申請踴躍，至113年底累積協助8萬2434家企業，核貸金額達9495餘億元，已超越原總額度目標9000億元，顯示中小微企業資金需求甚殷，且距此方案受理期限到114年底，尚有一段時間，為繼續支持中小微企業穩健經營、創新與轉型升級，因此再擴增額度。

林秀燕也提到，為協助中小微企業淨零轉型，強化淨零碳排布局，這次亦新增納入「綠色支出」相關貸款用途，以助企業永續發展；所謂綠色支出，包含綠能建築、再生能源、污染防治、潔淨交通運輸等10項。

中小企業 財政部

延伸閱讀

【重磅快評】財政部不敢吭聲 坑了藍軍也坑了蔡英文

美官員：馬斯克25歲員工 誤獲財政部支付系統修改權限

淡水渡船頭燈杆異地保存 新北說明會4方案「這2處」列優先

超徵稅收還錢於民？財政部：普發現金不宜常態化

相關新聞

獨／用虛擬資產詐欺 金管會將祭重罰「最高罰2億、關10年」

金管會今日上午召開虛擬資產服務法草案公聽會，由金管會副主委陳彥良主持，尚未對外公布的虛擬資產服務法草案，也提前在公聽會召...

金管會與央行達共識 穩定幣只能連結法幣不開放連結黃金等其他資產

金管會今日上午召開虛擬資產專法公聽會，下午金管會例行記者會上對媒體提問釋疑，其中關於穩定幣可連結標的，金管會明確指出，已...

台中新光三越氣爆 金管會：公共意外險新產100%承保

台中新光三越百貨今天發生氣爆意外，釀4死26人受傷。金管會清查，台中新光三越商業火險由4家產險共保，其中新產承保7成，另...

上市櫃公司儲備擴張糧草 去年國內募資和周轉金比重雙創新紀錄

金管會今日公布國內上市櫃公司在113年的全年募資資金運用最新統計指出，充實營運資金的金額達3698 .22億元，占比43...

財部：公股銀中小企業振興融資 總額度擴大至1.5兆元

財政部今天宣布，公股銀行中小企業振興融資方案，目前核貸金額已超過原融資額度新台幣9000億元，考量申貸期限至114年底且...

台中新光三越氣爆！商火險由4產險公司共保 新產回應了

台中新光三越百貨13日發生嚴重氣爆，造成多人傷亡，百貨公司前廣場滿目瘡痍，消防局已啟動重大傷亡機制應變。據了解，台中新光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。