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永豐銀2024年分行臨櫃阻詐逾500件 金額近3億元

中央社／ 台北13日電
永豐銀行。圖／永豐銀行提供
永豐銀行。圖／永豐銀行提供

永豐銀行今天指出，2024年分行臨櫃成功攔阻逾500起疑似詐騙案，累積阻詐總金額近新台幣3億元；同時也強化科技防詐，而「永豐AI識詐模型」去年更攔阻超過1100筆疑似詐騙交易。

永豐銀今天發布新聞稿表示，響應政府打詐決心，2023年跨單位成立打詐工作小組，從客戶旅程視角出發，探究過程中客戶可能遭詐的情境，並適時提醒客戶，達成識詐、堵詐、阻詐三重目標。

永豐銀指出，去年分行臨櫃成功攔阻逾500起疑似詐騙案，累積阻詐總金額近3億元。同時，持續強化科技防詐，去年第4季即針對常見的「解除分期付款」詐騙手法推出全新模型，當客戶行為符合指定條件時自動觸發帳戶保護機制，功能上線迄今已為超過130名客戶攔阻疑似詐騙事件。

永豐銀進一步指出，大咖DACARD APP導入「3D刷卡FIDO驗證」，透過臉部或指紋驗證完成線上交易，避免交易簡訊遭不法人士攔截；「永豐AI識詐模型」去年亦攔阻超過1100筆疑似詐騙交易。

永豐銀強調，為強化全行員工及客戶防詐意識，打詐工作小組去年底再擴編，除了既有的戰略組、監控組之外，再新增宣導組編制。藉由完善防護戰略、警戒監控與宣導3大面向專責分工。

永豐銀行 詐騙

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