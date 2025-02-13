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獨／用虛擬資產詐欺 金管會將祭重罰「最高罰2億、關10年」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
用虛擬資產詐欺，金管會將祭重罰，最高罰2億、關10年。（路透）
用虛擬資產詐欺，金管會將祭重罰，最高罰2億、關10年。（路透）

金管會今日上午召開虛擬資產服務法草案公聽會，由金管會副主委陳彥良主持，尚未對外公布的虛擬資產服務法草案，也提前在公聽會召開前曝光。專法對於虛擬幣商的違法行為根據不同樣態訂出不同罰則，其中若以虛擬資產詐欺或操縱等不法情事，罰金從1千萬元起跳，最高罰2億元，同時處以3年以上有期徒刑，最高可關10年。

金管會是比照日本及香港作法訂出罰則。對於所謂「操縱」的定義，金管會也明定，只要是意圖影響虛擬資產交易的價格，或者是意圖造成虛擬資產交易活絡的表象，而直接或間接從事影響虛擬資產交易價格和供需的操縱行為，一律違法。

金管會並在專法中要求，虛擬資產交易平台上必須建置防制市場交易不公正的機制，還有偵測價量異常警示等措施。

金管會也在專法中明定過渡期間。該法上路最晚6個月之內，業者須向主管機關申請許可，最晚在專法上路之後15個月內，由主管機關許可以及發出許可證照。

在罰則方面，非經許可經營虛擬資產業務，最高處7年有期徒刑、最高罰1億元罰金，居次為違反保管客戶資產義務的態樣，亦即挪用客戶資產，負責人將處5年以下有期徒刑，負責人及公司的罰金最高為新台幣5千萬元。

至於金管會對於違反內控等相關行政裁罰，將處30萬元以上，最高600萬元的罰鍰。

而金管會在虛擬資產專法裡也特別對「穩定幣的發行跟管理」進行專章的規範，主要重點包括金管會在許可之前必須再洽央行的意見，發行人的資格條件、申請程序、可以發行的穩定幣種類、廢止許可的事由，這些都要再洽央行。

金管會也同時在專法中要求，穩定幣的發行人必須要設置與維持足額的「準備資產」並且儲存在「境內的金融機構」，該準備資產也要跟其自有財產分別獨立，同時，穩定幣發行人的債權人，不可對準備資產有任何的請求或行使其他的權利，而一旦穩定幣的發行人破產時，準備資產也不能歸破產的財團。

專法亦規定，穩定幣發行者的準備資產的設置跟動用，還有穩定幣的發行跟贖回、穩定幣發行人的管理，都要由金管會跟央行來共同訂定規則。

根據金管會的立法規畫，泰達幣等境外業者所宣稱的「穩定幣」，由於其資產並非在境內保管而是在境外，因此虛擬資產專法上路之後，類似泰達幣這種性質的虛擬幣，雖然能在虛擬幣交易平台上交易，但業者仍不能以「穩定幣」名目在台發行。

央行 破產 金管會

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