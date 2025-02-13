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台中新光三越氣爆！商火險由4產險公司共保 新產回應了

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台中新光三越百貨今天中午發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，殘破建材和磚塊堆中有3人倒地無意識。聯合報系記者黃仲裕／攝影
台中新光三越百貨今天中午發生氣爆，百貨公司前廣場滿目瘡痍，殘破建材和磚塊堆中有3人倒地無意識。聯合報系記者黃仲裕／攝影

台中新光三越百貨13日發生嚴重氣爆，造成多人傷亡，百貨公司前廣場滿目瘡痍，消防局已啟動重大傷亡機制應變。據了解，台中新光三越百貨商業火險由4家產險公司共保，其中新產（2850）承保比重為70%，另外三家則為國泰產、明台產和泰安產則各占比10％。對此，新光產物表示，對公司營運無重大影響。

新光三越台中店位於台中西屯區，坐擁新台幣258.3億元年營收，連續14年蟬聯全台百貨「店王」，13日發生氣爆事件，相關單位已展開調查，釐清氣爆原因及相關責任。

據了解，台中新光三越百貨商業火險由4家產險公司共保，其中新光產物承保比重為70%，另外三家則為國泰產、明台產和泰安產則各占比10％；公共意外責任險則是由新光產物獨家承保。火險主要是承保百貨公司的自有資產，而公共意外責任險主要保障第三人死傷、財損。

對此，新光產物表示，對公司營運無重大影響。

另，有產險業者分析，本次事件除了商業火險、公共意外責任險之外，若是由施工造成，則須釐清主次承包商，以及施工廠商是否有投保工程險，同時，由於傷員的不同啟動理賠的條款也不同，若傷亡為百貨公司員工，就會啟動雇主責任險，若傷亡為百貨的客人，則需以第三人責任險進行理賠，還需進一步了解傷亡民眾是否有承保任何意外傷害相關保險

產險業者提到，一般保險啟動程序，在消防結束後，等公司來報案，保險公司便會啟動調查，理算過後進行相關理賠。

保險 理賠 產險

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