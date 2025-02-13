一銀大阪出張所獲日本金融廳核准 擬第3季開業

第一銀行表示，大阪出張所於今天獲日本金融廳核准設立，預計2025年第3季開業營運，未來將與東京分行緊密合作，深耕日本本州市場，在當地布建更完整的金融服務網，為客戶提供服務。

一銀指出，大阪出張所將成為一銀第44處海外據點，續居公股銀行之冠，且緊密布局國際金融中心及主要新南向國家，有助串聯全球服務網絡，壯大海外業務規模，同時掌握業務發展機會，提升海外獲利動能。

一銀表示，一銀東京分行成立於1994年，以一般民眾及中小企業的存、放款等零售業務為主，近年加深與當地大型都市銀行合作，參貸優質聯貸案件；而大阪位於日本中西部，是關西地區政治、經濟及交通中心，與東京、北海道和福岡同為日本政府規劃推動的「金融及資產運用特區」，大阪特區著眼於積極吸引海外投資，利用地區產官學合作優勢和包容的文化特性，推動創新創業。

展望未來，一銀指出，將持續擴大海外市場，發揮全球據點綿密優勢與國內成功扶植中小企業豐厚基礎，提供全方位跨境金融服務。