2024年玉山全行再生能源使用比例超過五成 落實節能減碳

隨著全球永續建築意識抬頭，玉山（2884）積極響應綠建築落實節能減碳，銀行總部大樓除了是全球首家同時取得LEED V4.1 O+M白金級、LEED Zero Energy、及LEED Zero Carbon的金融業大樓，近期更被美國綠建築委員會（U.S. Green Building Council）北亞區辦公室評選為「2024年度永續領航者」，於11日由美國綠建築委員會北亞區董事總經理杜日生親自頒獎，肯定玉山在綠建築領域的投入與努力。

永續領航者由USGBC北亞區辦公室發起，邀請北亞地區（包括中國大陸、香港、澳門和台灣）各LEED評級系統前五高分及 LEED Zero 認證建築，歷時8個月書面審查、現場查核及評選，最終評選出10個「2024年度永續領航者」，玉山銀行為本次評選唯一取得認證的金融業。

此外，玉山於2024年取得4張LEED v4.1白金級認證，包含九如大樓、七賢、東港、屏東分行，LEED v4.1加強再生能源項目要求，其中九如大樓更是全球首家取得LEED v4.1 ID+C白金級認證；七賢分行及東港分行行舍屋齡超過50年，但透過節能改善取得LEED認證；屏東分行則是玉山第10個獲得白金級的行舍，也是玉山投入LEED認證值得紀念的里程碑。

玉山秉持永續經營理念，從自身營運做起，2024年將全行據點燈具汰換成LED燈，並承諾於2025年所有自有大樓完成設置太陽能發電設備、2027年將全數自有大樓打造成為綠建築、2040年海內外據點100%使用再生能源。透過高規格的建材與設備，打造健康舒適的辦公空間，也積極推廣再生能源，預估2024年全行的再生能源使用比例可超過五成，努力實踐企業經營與自然環境的永續共生。

玉山將持續發揮金融影響力將節能減碳觀念融入民眾的日常生活中，包括首創玉山支付碳帳戶，提供玉山卡友掌握個人每月通勤減碳量及消費碳足跡、攜手農業部協助在地農村商家布建多元支付系統，並鼓勵玉山卡友至政府認證的環境友善商家消費。面對氣候變遷、永續轉型和淨零排放的嚴峻議題，玉山積極接軌國際永續發展趨勢，不斷創新及與時俱進，期望為環境永續盡一份心力。