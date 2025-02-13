出國旅遊買保險有眉角 國泰產：投保留意兩重點

國人喜愛海外旅遊，不過旅途中難免會遇到緊急突發狀況，國泰產險建議，民眾在購買旅遊保險時，需留意是否涵蓋「海外突發疾病醫療保險」、「海外旅行急難救助保險」，除了前者可因應當地因突發疾病所衍生的醫療費用外，後者則可讓民眾遇有急難事故時，可撥打救助服務專線洽詢服務或協助，如緊急醫療諮詢、協助醫療轉送等項目，讓整趟旅途享有更安心的保障。

據國泰產險統計，2024年民眾申請「海外旅行急難救助保險」理賠資料顯示，最常理賠案件為「親友前往探視或處理善後所需之費用」，占比49.1%，再者是「醫療轉送費用」，則有24.5%的占比，其餘「搜索救助費用」，也有3.8%的占比，顯見民眾若在海外遇到緊急狀況時，若保險理賠涵蓋海外旅行急難救助，就可啟動相關安排、服務，真正達到交給專業的來，讓保險發揮最大價值。

另外，海外醫療費用普遍較為昂貴，若是在非都會區不幸發生意外傷害或突發疾病等事故需就醫時，如因當地醫療資源較少，或民眾對當地的醫療服務管道不熟悉時，此時也可善用「海外旅行急難救助保險」的服務項目，有效提供民眾相關緊急醫療諮詢，避免延誤就醫的時間。

國泰產險表示，公司所提供的「旅遊綜合保險」涵蓋一般意外事故身故或失能、傷害醫療、海外突發疾病醫療、旅行不便保險及海外旅行急難救助保險等。民眾在購買旅遊保險時，除考量「海外突發疾病醫療保險」的額度及賠付範圍之外，也別忘檢視「海外旅行急難救助保險」所涵蓋的服務項目，讓保障更加完善。

以國泰產險海外旅遊綜合保險「豪華型」專案為例，除了常見的「班機延誤」、「旅程取消」、「旅程更改」及最高200萬元的「海外突發疾病醫療保險」等保障，也提供300萬元限額的「海外旅行急難救助保險」，包含有住院後轉送回國醫療、安排親屬前往探視、安排未成年子女返國等項目，讓民眾在海外旅遊途中，萬一發生急難事故時，可提供民眾相關緊急醫療諮詢發生重

大傷病且有返國治療的必要時，經專業醫療等評估後可啟動定期航班或醫療專機返國治療，降低海外醫療資源匱乏風險。

國泰產險提醒，民眾在出發海外旅遊前應確保身體健康，可考量提前接種相關疫苗，並搭配投保旅遊保險，讓出遊更加有保障。如欲瞭解海外旅遊綜合保險專案內容，可洽國泰產險各服務據點或至國泰產險官網查詢。