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穩定幣來了！金管會准銀行發行 業者憂缺了這一塊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會訂定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，將在明（13）日召開公聽會，最大亮點是允許發行人（應指銀行）可發行連結法幣，包括連結新台幣、美元等穩定幣，以做為法幣和虛擬貨幣交易的橋樑，這將讓虛擬資產交易全面迎向新時代。

但因目前全球主要流通的USDC、USDT都屬美元穩定幣，幣圈認為，由台灣銀行業發行連結美元的穩定幣，能否讓全球投資人接受，也是一大挑戰。

據金管會規劃，明邀集央行、VASP公會、專家學者及相關單位代表做公聽會後，3月將辦理法規預告，並在6月底前將專法草案報送行政院。

VASP專法草案共7個章節，總則、虛擬資產服務商、VASP公會管理、穩定幣發行及管理、管理與監督、罰則及附則。監理重點包括組織型態、資本額、人員資格條件、財務報告及客戶保護等。

最大亮點是允許銀行發行「穩定幣」。據草案「穩定幣」定義：表彰與單一或多個法定貨幣的價值連結，以維持其價值穩定的虛擬資產。換言之，發行人可發行新台幣、美元、歐元等連結多種法定貨幣的穩定幣。

一位資深業內人士坦言，據歐盟規定，穩定幣除了法幣，還可連結資產，但台版VASP定義中「卻缺了資產這一塊」，影響是甚麼？若未來有業者發行了連結黃金的穩定幣，恐會讓金管會陷入無法可管的窘境。

穩定幣只限連結法幣，若連結其他資產者，只能視同虛幣，發行面管不到、VASP又沒上架，但市場卻流通這樣的「商品」，建議金管會可在定義上增列「資產」彈性，實務上則可採循序漸進開放。

穩定幣草案有三大重點，一、採「許可制」，發行人資格、申請程序、穩定幣種類得經金管會和央行同意，二、發行人需設置與維持足額的準備資產，並存放在境內的金融機構以供穩定幣持有人贖回，三、準備資產需與發行人自有財產隔離。

另對VASP業者管理，業者聚焦過渡期限、承作資本額高低、罰則三大項，前者是將在專法上路後6個月內，業者需向金管會申請許可，並在專法施行後15個月內取得金管會核發執照。

金管會認為，法規公告到真正立法實行，還有一段非常長時間，並非業者擔心明年推出就上路了，因為還得經立院三讀，這樣的準備期限不是問題。

至於承作資本額則會依各業者的業務類別做差異化管理，如業務單純者，資本額就會較低。罰則部分，若屬虛擬資產詐欺或操縱，最重關十年得併科1000萬~2億元罰金，若是無照幣商，最重關七年得併科1億元以下罰金。

央行 新台幣 金管會

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