標普評比 中信入選永續年鑑

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
中信金控永續表現創佳績，圖為中信金控大樓。 （聯合報系資料庫）
中信金控永續表現創佳績，圖為中信金控大樓。 （聯合報系資料庫）

中信金控（2891）積極落實永續作為，連續六年入選國際級永續評比機構標準普爾全球永續年鑑（S&P Global The Sustainability Yearbook），日前亦獲原碳揭露計畫（CDP）評選為最高領導級「A級」（Leadership A），顯現中國信託金控以實際行動響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第13項「氣候行動」深獲國際肯定。

CDP為國際機構投資人重視的氣候管理績效評鑑之一，每年評比全球近萬家企業的氣候表現，去年接軌國際財務報導準則之氣候相關揭露（IFRS S2）與自然相關財務揭露（Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）框架，以更嚴格的標準評估企業氣候作為。中信金控於氣候治理與策略、氣候相關風險機會鑑別與管理、財務碳排盤點及價值鏈議合等面向表現卓越，亦協助供應鏈淨零轉型，發揮綠色金融影響力，因此，獲得CDP評鑑為最高領導級「A級」。

中信金控指出，影響氣候最高的風險為投融資對象之轉型風險、機會則來自低碳產品與服務推廣，因此，積極投入議合及創新服務，協助客戶轉型，包括引入專業顧問資源，輔導企業客戶淨零碳排等。

去年旗下子公司中國信託商業銀行攜手新加坡永續金融科技企業Evercomm Singapore Pte. Ltd.，投入研發 AI（Artificial Intelligence, AI）碳金融管理平台，期許以科技管理金融業科學基礎減量目標（Science-based targets, SBT），提供客戶減碳轉型建議；另外，自身營運能源管理亦為中信金控重要風險與機會項目，未來將持續精進能源管理方式，提升集團能源使用效率。

中信金控亦致力維護生物多樣性，2014年起認養「三重世貿公園」打造全台首座城市蕨類生態公園，去年以「接軌國際，在地實踐」為核心理念，提出「CTBC 30X30生物多樣性行動倡議」，2030年前將啟動保護台灣自然環境的30件事，攜手同仁、客戶及供應商等利害關係人守護台灣的自然資源與物種；更領先同業連續兩年發布中英文版「自然相關財務揭露報告書」，採用 LEAP（Locate, Evaluate, Assess and Prepare）方法學評估投融資、自身營運據點、供應商對自然的依賴與衝擊，自然相關財務揭露報告書，詳情請上https://pse.is/6wntas

中信金控 中國信託商業銀行 生態公園

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