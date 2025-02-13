聽新聞
0:00 / 0:00

結盟和信 玉山推永續醫療

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控董事長黃男州（右）與和信醫院董事長黃達夫（左） 共同簽署合作備忘錄，推動醫療體系永續發展。玉山金控／提供
玉山金控董事長黃男州（右）與和信醫院董事長黃達夫（左） 共同簽署合作備忘錄，推動醫療體系永續發展。玉山金控／提供

玉山銀行攜手醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院推動醫療體系永續發展，於昨（12）日雙方共同簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），玉山將提供和信醫院專業、優質的ESG諮詢服務、分享推動永續規劃經驗並與院方共同推廣醫療永續，實踐對環境與社會友好的永續承諾，打造台灣醫療永續生態圈。

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，本次與和信醫院簽署合作備忘錄，除共同規劃永續發展策略之外，永續團隊也將與和信醫院高層進行ESG交流，共同討論醫療產業永續轉型藍圖，期望透過跨界聯手的方式積極實踐企業社會責任，為社會創造更多的價值，一同邁向環境與社會共好的永續家園。

和信醫院董事長黃達夫表示，設立和信醫院的終極目標不是利潤，而是改變更多病人的生命，而減少癌症死亡率即是ESG表現。和信醫院是台灣第一所癌症專科醫院，提供以病人為中心的全方位癌症照護服務。依據國民健康署癌登中心資料，2017到2021年全國侵襲癌病人五年存活率為56%，和信醫院同期侵襲癌病人五年存活率為75%，高出全國達19%之多。和信醫院期望能透過與玉山的合作，共同推動永續經營的目標，發揮醫院在環境與社會永續上的重要角色。

玉山金控連續11年入選道瓊永續指數(DJSI)，在永續發展各面向均表現亮眼。為持續協助台灣醫療院所打造永續生態圈，已提供超過30家指標型醫院多元創新的金融服務，項目涵蓋員工薪資轉帳、e化轉型及永續諮詢等。本次與和信醫院的合作，再次擴大金融業與醫療產業攜手推動ESG發展的嶄新模式，體現雙方為台灣永續轉型的共同責任。未來，玉山將持續攜手志同道合的夥伴，秉持成為世界一等企業公民的願景，共同實現更美好的未來。

ESG 玉山金控 癌症

延伸閱讀

「乖乖」平安龜、菠蘿麵包乞龜 高市明正國小嗨元宵

另闢貿易戰場！美準商務部長考慮以貿易工具報復歐洲ESG法規

和信醫院與玉山金簽醫療合作 推動醫療體系永續發展

影／台灣黑熊不冬眠！玉山熊出沒 才開春就5起通報

相關新聞

虛擬資產交易 跨大步走 擬開放銀行發行連結新台幣、美元的穩定幣

金管會訂定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，將在今（13）日召開公聽會，最大亮點是允許發行人（應指銀行）可發行...

黃國昌：台企銀董座請假91天 領191萬獎金

八大公股行庫之一的台灣中小企銀董事長劉佩真疑涉背信罪遭檢方偵辦，負責督導公股行庫的財政部官員昨天表示，去年底接獲檢舉，責...

在地共榮 國壽挺鹽水蜂炮

台南代表性民俗文化「鹽水蜂炮」昨（12）日晚間順利落幕。國泰人壽堅持「在地共榮、共創更好」的理念，連續12年與地方「作伙...

證交所設定四大目標 三面進擊

證交所今（2025）年初設定年度四大目標，其中之一是「科技驅動創新，落實普惠金融」，將朝三大面向執行，包括：反詐聯防，多...

標普評比 中信入選永續年鑑

中信金控積極落實永續作為，連續六年入選國際級永續評比機構標準普爾全球永續年鑑（S&P Global The Sustai...

牽手CDP 國泰世華問卷超標

國泰世華銀行積極推動企業低碳轉型，為亞洲首家參與全球最大環境揭露組織CDP（前身為Carbon Disclosure P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。