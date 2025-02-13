結盟和信 玉山推永續醫療

玉山銀行攜手醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院推動醫療體系永續發展，於昨（12）日雙方共同簽署永續醫療合作備忘錄（MOU），玉山將提供和信醫院專業、優質的ESG諮詢服務、分享推動永續規劃經驗並與院方共同推廣醫療永續，實踐對環境與社會友好的永續承諾，打造台灣醫療永續生態圈。

玉山金控（2884）董事長黃男州表示，本次與和信醫院簽署合作備忘錄，除共同規劃永續發展策略之外，永續團隊也將與和信醫院高層進行ESG交流，共同討論醫療產業永續轉型藍圖，期望透過跨界聯手的方式積極實踐企業社會責任，為社會創造更多的價值，一同邁向環境與社會共好的永續家園。

和信醫院董事長黃達夫表示，設立和信醫院的終極目標不是利潤，而是改變更多病人的生命，而減少癌症死亡率即是ESG表現。和信醫院是台灣第一所癌症專科醫院，提供以病人為中心的全方位癌症照護服務。依據國民健康署癌登中心資料，2017到2021年全國侵襲癌病人五年存活率為56%，和信醫院同期侵襲癌病人五年存活率為75%，高出全國達19%之多。和信醫院期望能透過與玉山的合作，共同推動永續經營的目標，發揮醫院在環境與社會永續上的重要角色。

玉山金控連續11年入選道瓊永續指數(DJSI)，在永續發展各面向均表現亮眼。為持續協助台灣醫療院所打造永續生態圈，已提供超過30家指標型醫院多元創新的金融服務，項目涵蓋員工薪資轉帳、e化轉型及永續諮詢等。本次與和信醫院的合作，再次擴大金融業與醫療產業攜手推動ESG發展的嶄新模式，體現雙方為台灣永續轉型的共同責任。未來，玉山將持續攜手志同道合的夥伴，秉持成為世界一等企業公民的願景，共同實現更美好的未來。