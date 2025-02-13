在地共榮 國壽挺鹽水蜂炮

台南代表性民俗文化「鹽水蜂炮」昨（12）日晚間順利落幕。國泰人壽堅持「在地共榮、共創更好」的理念，連續12年與地方「作伙」支持鹽水蜂炮這項重要傳統文化慶典，今年更打造巨型蜂炮炮台，三層炮台共乘載約20萬支蜂炮，於元宵節當晚壓軸呈現，與地方鄉親共慶元宵，為新的一年祈福國泰民安、消除災厄，每個人都身心健康、一切安好。

被譽為「世界三大民俗慶典」、「全球十大最佳慶典」的「鹽水蜂炮」源於清光緒年間，為了解決鹽水地區的瘟疫，居民向關聖帝君祈求平安，於神明遶境時沿路燃放爆竹，竟讓疫情消退。此後每年元宵節居民便以放蜂炮來感念神明，爾後成為台南最具代表性、享譽國際的文化慶典。

國泰人壽副總經理林國壽表示，「國壽在地夥伴都是台南的一份子，12年來，每年就像舉辦自己家慶典一樣，挽起袖子籌備鹽水蜂炮，為保存珍貴的在地文化盡一份心力，也熱情邀請更多外地親友認識這個地方特色。」

多年來，身為台南一份子的國泰人壽壽險顧問夥伴們，都會參與蜂炮慶典的準備，以熱情和心意接待每位前來共襄盛舉的台南鄉親與遊客，希望藉由眾人之力共創更好，將百年傳統活動舉辦得更臻完美，與在地文化產生緊密且深刻的連結。鹽水武廟管理人林益仁也特別感謝國壽的貢獻，除了提供經費支持，國壽夥伴們也會主動協助活動前的場地布置，相當重視安全設施的加強，平時也會協助廟方文化推廣，展現對傳統文化的支持與尊重。

秉持「在地共榮、共創更好」的精神，國壽期許將在地特色與珍貴文化資產永續傳承下去。未來也持續在台灣各地深耕、服務，透過遍布全台各縣市的壽險顧問，與保戶「作伙」守護健康與財富；如同蜂炮的璀璨光火，國泰人壽將持續創造與在地的連結，守護台灣珍貴的文化資產。