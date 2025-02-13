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牽手CDP 國泰世華問卷超標

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰世華銀行致力引進環境轉型資源，協助客戶邁向永續。圖為國泰世華2024年舉辦ESG論壇，國泰世華銀行李偉正總經理（右三）與講者CDP台灣區負責人、經理宋婉瑜（右四）、金屬工業中心蔡修安（右五）及多位主管共同合影留念。 國泰世華／提供
國泰世華銀行致力引進環境轉型資源，協助客戶邁向永續。圖為國泰世華2024年舉辦ESG論壇，國泰世華銀行李偉正總經理（右三）與講者CDP台灣區負責人、經理宋婉瑜（右四）、金屬工業中心蔡修安（右五）及多位主管共同合影留念。 國泰世華／提供

國泰世華銀行積極推動企業低碳轉型，為亞洲首家參與全球最大環境揭露組織CDP（前身為Carbon Disclosure Project）所舉辦「商業銀行環境揭露計畫」的金融業者。2024年國泰世華邀請150多家企業參與計畫，共有121家企業完成問卷，並取得環境揭露評分，完成填答比率超過八成，遠高於全球供應鏈平均約五成的填答率，更有110家企業為首次參與。

國泰世華與CDP攜手合作，提供企業金融專業人員和CDP專業窗口給予填答專業諮詢。國泰世華銀行資深副總經理張發祥表示，未來碳排放可能直接轉化為企業的營運成本，進一步影響財務表現。為幫助企業夥伴，國泰世華在開發商品、尋找技術夥伴的同時，投入資源強化內部同仁的永續教育，讓團隊能精準說明永續對營運帶來的影響，才有機會觸動更多企業參與。同時，感謝CDP為此專案設置獨立窗口，提供快速且精準的協助，使得填答率遠高於全球平均。

國泰世華分析，2024年填答率能突破80%的另一關鍵因素，來自首次（2023年）執行環境揭露時的寶貴經驗。由於台灣企業逾95%為中小企業，在技術門檻、資源與產業屬性等條件影響下，難以填覆CDP提供之通用問卷。為此，國泰世華提供CDP填答反饋，並投入CDP中小企業版本問卷研擬團隊，成為亞洲唯一的非政府相關組織核心成員。透過與CDP的深度合作，國泰世華協助制定出更適合台灣中小企業營運模式的問卷框架，最終，在適合的問卷、人員輔助，以及完善的資源幫助下，填答率突破八成。

為協助企業在環境揭露後，能有相應能力應對碳有價時代，國泰世華引進環境轉型資源，串聯產、官、學界專業資源，如CDP、工研院和金屬工業研究發展中心等權威機構，共同打造金融業罕見的一站式全方位解決方案。該方案涵蓋碳盤查資源、減碳技術、碳中和、ESG資訊揭露、第三方查驗證和其他永續議題諮詢服務及客製化綠色金融解決方案，如永續績效連結貸款、綠色授信等。國泰世華更推出亞洲唯一的永續績效連結薪轉機制，讓企業和金融機構一起邁向永續。

國泰世華4月將與CDP繼續合作，第三度以ESG為主軸舉辦論壇，聚焦最新碳揭露、碳權交易與塑膠減量等議題，邀請企業參與，共創邁向淨零轉型的契機。

中小企業 國泰世華

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