聽新聞
0:00 / 0:00

保德信市值動能50 ETF 18日開募

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

市值型台股ETF再添新兵，保德信投信推出PGIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803），發行價10元、18日將開募。保德信也是台灣第三家投入ETF的外資投信。

保德信總經理梅以德強調，未來保德信的ETF產品將聚焦於核心投資與創新策略，為市場帶來具差異化、前瞻性的投資選擇，並根據台灣投資人的需求，設計符合台灣市場特色的ETF，協助投資人掌握市場機會、提升資產配置效率。

保德信投資長李孟霞指出，以最具代表的市值型ETF來看，目前的市值型ETF已來到3.0，最初1.0的市值型ETF產品，主要以市值作為排序基礎，並以貼近指數為目標，以追求大市值公司的穩定性與成長性。隨著市場需求的變化，2.0版本的市值型ETF開始融入主題性投資的概念，如加入ESG、低碳轉型等主題。

009803擬任經理人張芷菱表示，009803在產業配置上更貼近加權指數，透過篩選因子排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估，更能選出具有成長動能的標竿企業。

009803發行價10元，募集期間2月18日至2月24日，追蹤「臺灣市值動能50指數」，電子股占比為74.5%，占比最大為半導體42.9%，其次是其他電子14.4%，而電子股最大持股為台積電31.1%；在非金電部分，臺灣市值動能50指數的前三大布局產業為航運6.9%、化學工業1.8%，以及運動休閒1.7%，產業分布更為分散且符合成長趨勢，不易過度偏重電子類股，又能納入市值成長超前的傳統產業。

延伸閱讀

保德信首發被動式台股ETF 009803 發行價10元、2月18日開募

衛福部八里療養院櫻花季 植樹推廣環境永續

市值型ETF也「甜甜價」！009803保德信首檔下周開募 發行價僅10元

另闢貿易戰場！美準商務部長考慮以貿易工具報復歐洲ESG法規

相關新聞

虛擬資產交易 跨大步走 擬開放銀行發行連結新台幣、美元的穩定幣

金管會訂定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，將在今（13）日召開公聽會，最大亮點是允許發行人（應指銀行）可發行...

黃國昌：台企銀董座請假91天 領191萬獎金

八大公股行庫之一的台灣中小企銀董事長劉佩真疑涉背信罪遭檢方偵辦，負責督導公股行庫的財政部官員昨天表示，去年底接獲檢舉，責...

在地共榮 國壽挺鹽水蜂炮

台南代表性民俗文化「鹽水蜂炮」昨（12）日晚間順利落幕。國泰人壽堅持「在地共榮、共創更好」的理念，連續12年與地方「作伙...

證交所設定四大目標 三面進擊

證交所今（2025）年初設定年度四大目標，其中之一是「科技驅動創新，落實普惠金融」，將朝三大面向執行，包括：反詐聯防，多...

標普評比 中信入選永續年鑑

中信金控積極落實永續作為，連續六年入選國際級永續評比機構標準普爾全球永續年鑑（S&P Global The Sustai...

牽手CDP 國泰世華問卷超標

國泰世華銀行積極推動企業低碳轉型，為亞洲首家參與全球最大環境揭露組織CDP（前身為Carbon Disclosure P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。