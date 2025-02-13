保德信市值動能50 ETF 18日開募

市值型台股ETF再添新兵，保德信投信推出PGIM保德信臺灣市值動能50ETF（009803），發行價10元、18日將開募。保德信也是台灣第三家投入ETF的外資投信。

保德信總經理梅以德強調，未來保德信的ETF產品將聚焦於核心投資與創新策略，為市場帶來具差異化、前瞻性的投資選擇，並根據台灣投資人的需求，設計符合台灣市場特色的ETF，協助投資人掌握市場機會、提升資產配置效率。

保德信投資長李孟霞指出，以最具代表的市值型ETF來看，目前的市值型ETF已來到3.0，最初1.0的市值型ETF產品，主要以市值作為排序基礎，並以貼近指數為目標，以追求大市值公司的穩定性與成長性。隨著市場需求的變化，2.0版本的市值型ETF開始融入主題性投資的概念，如加入ESG、低碳轉型等主題。

009803擬任經理人張芷菱表示，009803在產業配置上更貼近加權指數，透過篩選因子排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估，更能選出具有成長動能的標竿企業。

009803發行價10元，募集期間2月18日至2月24日，追蹤「臺灣市值動能50指數」，電子股占比為74.5%，占比最大為半導體42.9%，其次是其他電子14.4%，而電子股最大持股為台積電31.1%；在非金電部分，臺灣市值動能50指數的前三大布局產業為航運6.9%、化學工業1.8%，以及運動休閒1.7%，產業分布更為分散且符合成長趨勢，不易過度偏重電子類股，又能納入市值成長超前的傳統產業。