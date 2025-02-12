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緯創樓12日開工、斥資9.54億 助陽明交大建AI半導體基地

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創投資9.54億元給陽明交大台南校區打造「緯創樓」。圖／晨禎提供
緯創投資9.54億元給陽明交大台南校區打造「緯創樓」。圖／晨禎提供

代工大廠緯創（3231）投資9.54億元捐贈給陽明交大台南校區的「緯創樓」於12日舉行開工典禮，而陽明交大此次與科技產業巨擘緯創進行合作，也凸顯學界與科技界跨界合作的新局。緯創表示，這次捐贈不僅代表集團對教育的支持，也實踐了自身在企業社會方面的責任。未來「緯創樓」將成為促進產學合作與人才培育的關鍵據點，助力台南產學研究發展，並進一步強化沙崙綠能科學城的產業聚落效應。

工程承包商晨禎透露，「緯創樓」的設計主要是以「超」與「躍」為概念，象徵超越未來與躍動的發展，展現緯創資通與陽明交大合作的國際視野。建築內設有開放式中庭花園與階梯式廣場，促進產學跨域交流；三樓規劃為空中音樂廳，五樓屋頂設置太陽能設施，減少碳排放。這座建築將為未來科技研發提供強大的平台，並成為南台灣AI與半導體人才的培育基地。

據悉，陽明交大為臺南沙崙綠能科學城首個進駐單位，臺南沙崙為中央政府5＋2產業綠能科技發展中心，自2018年起陸續展開相關硬體建設，現已進入密集階段，其中包括中研院南部分院和大臺南會展中心等單位。緯創指出，陽明交大已於園區內設立「光電學院」及「智慧科學暨綠能學院」，致力於培育人才，成為綠能科學城發展的重要合作夥伴，期許帶動及強化臺南的產學研究聚落效應。

緯創表示，陽明交大計畫提供臺南分部校地，預計基地面積為8,100平方公尺（約2,450坪），用於興建不動產。捐建的建物將包括地上5層樓、屋頂（R1F）及地下1層樓，總樓地板面積初估約為5,712坪。緯創在完成興建不動產且將建物所有權捐贈陽明交大後，承租捐建館舍面積不超過總樓地板面積比例之70%。整體計畫預計在簽約後2年內完成興建，為南臺灣高科技的蓬勃發展注入新的動力，促進產學共創合作。

緯創投資9.54億元給陽明交大台南校區打造「緯創樓」。圖／晨禎提供
緯創投資9.54億元給陽明交大台南校區打造「緯創樓」。圖／晨禎提供

交大 緯創 陽明

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