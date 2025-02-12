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期貨界震撼彈！期貨公會理事長陳佩君不爭取連任 原因曝光

經濟日報／ 記者周克威／即時報導　
期貨公會理事長陳佩君（圖）。圖／中央社
期貨公會理事長陳佩君（圖）。圖／中央社

去（113）年期貨市場成交口數及期貨商獲利雙雙創歷史新高，期貨市場蓬勃發展，今年適逢期貨公會理監事改選，期貨公會理事長陳佩君一反市場預期，將不再尋求連任，撼動期貨業界，未來將由何方人馬出面角逐公會理事長一職，將引發市場高度矚目。

國內證券周邊團體中，最重要的期貨、券商等公會，將在今年6、7月陸續改選新一任理事長。由於三年前群雄競起，戰況激烈，市場也預期現任者將爭取連任，且券商公會理事長陳俊宏日前已正式表態，將責無旁貸爭取連任。

而後市場目光，自然落在期貨公會上。不過日前期貨公會舉行媒體餐敘，經會後訪問陳佩君有關今年期貨公會選舉，陳佩君明確表示今年將不再爭取連任。

據了解，當年陳佩君當選期貨公會理事長，許諾公會未來要加強會員服務，並扮演與周邊單位和主管機關溝通的重要角色與平台，這次不再參選主要的考量，公會面對業者共通性問題已建立及時處理機制，例如上手斷線，陳佩君都親自與廠商溝通協調，並且協助處理，同時期貨公會已建立與主管機關、期交所及業者的順暢溝通機制，溝通管道順暢，階段性任務已完成。

陳佩君於111年6月任期貨公會理事長，當年度期貨市場口數為3.84億口，全體期貨商獲利為73.74億元，113年期貨市場口數成長至3.95億口，113年全體期貨商獲利142.15億元，較111年大幅成長92.77%。

陳佩君提及公會是服務事業，期貨業界人才濟濟，期待有更多人參與公會事務，為期貨市場奉獻心力，因此決定不再參選。

由於截至目前為止，各期貨商高層「暫時」還未有人公開宣布參選、甚至也沒有提前熱身展開有關公會理事長的競選「拜會」活動。也就是說，一旦陳佩君不再競選下一任理事長時，勢必各方將協調相關人選出馬競選，因而成為市場最新的熱議話題。

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