證交所設定四大目標 三面進擊

證交所今(2025)年初設定年度四大目標，其中之一是「科技驅動創新，落實普惠金融」，將朝三大面向執行，包括：反詐聯防，多元並進；推動金融知識普及，促進全民參與；數位賦能，提升監理精準度。

證交所年度四大目標，分別是：打造企業首選籌資平台、引領永續淨零轉型、拓展商品國際化，以及科技驅動創新，落實普惠金融。

為落實普惠金融，並鑑於國內金融詐騙案居高不下，證交所表示，將持續布建反詐聯防網，挹注更多資源，透過社群平台異業合作及證券商等通路擴大宣導，增進民眾防詐意識。

另外，拓展證券商反詐騙評鑑的深度及廣度，並規劃建置全新反詐騙通報平台，提供更友善的查詢介面及分析圖表。同時，運用科技加速蒐報與處理詐騙廣告，增加巡查頻率，有效阻擋以保障投資權益。

在推動金融知識普及方面，證交所表示，2025年宣導主軸將聚焦創新板變革、新型態ETF等市場新制，針對校園、投資族、樂齡退休等各年齡層不同族群，辦理實體活動，搭配線上網路、媒體、廣播等宣傳通路，虛實整合，遍及全台每個角落。

在數位賦能以提升監理精準度方面，證交所將擴大監理科技運用於市場監視、上市公司以及證券商監理面向。